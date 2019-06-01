Искатель написав:В этом месяце вопрос, какие 4 категории выбрать, оказался довольно сложным.
Ну, первые две - кафе-рестораны 3% и АЗС 3% - пошли автоматом. А вот еще две?
Кино взял в "А-банке" (т.к. там просто больше нечего было брать), а дублировать - так я еще не извращался...
После долгих мучений взял 4% косметику и 15% книжные магазины.
Кстати, никто не знает: случайно косметика в дьюти-фри не подойдет по МСС?
А книжные магазины - так вообще по принципу "шоб було", остальное мне ну абсолютно ни к чему...
а косметика чем плоха? я ее и без мучений сразу выбрал.