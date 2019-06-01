Искатель написав:В этом месяце вопрос, какие 4 категории выбрать, оказался довольно сложным. Ну, первые две - кафе-рестораны 3% и АЗС 3% - пошли автоматом. А вот еще две? Кино взял в "А-банке" (т.к. там просто больше нечего было брать), а дублировать - так я еще не извращался... После долгих мучений взял 4% косметику и 15% книжные магазины. Кстати, никто не знает: случайно косметика в дьюти-фри не подойдет по МСС?
А книжные магазины - так вообще по принципу "шоб було", остальное мне ну абсолютно ни к чему...
а косметика чем плоха? я ее и без мучений сразу выбрал.
Искатель написав:В этом месяце вопрос, какие 4 категории выбрать, оказался довольно сложным. Ну, первые две - кафе-рестораны 3% и АЗС 3% - пошли автоматом. А вот еще две? Кино взял в "А-банке" (т.к. там просто больше нечего было брать), а дублировать - так я еще не извращался... После долгих мучений взял 4% косметику и 15% книжные магазины. Кстати, никто не знает: случайно косметика в дьюти-фри не подойдет по МСС?
А книжные магазины - так вообще по принципу "шоб було", остальное мне ну абсолютно ни к чему...
а косметика чем плоха? я ее и без мучений сразу выбрал.
А где в нашем с Вами городе можно скупиться по этой категории? Кроме одной точки на Мотеле, где торгуют поддельными духами, я больше нигде не встречал...
Нда, сразу видно, что Платину уважают: как раз те 2 категории, от которых бы я не отказался: Аптеки и Зоомагазины. Конечно, аптеки 3% грязными, а не 3% чистыми, как по Пудре... но там пополнять надо бесконечно, а тут кредитными пользоваться.