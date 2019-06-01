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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7160716171627163

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:46

  Искатель написав:В этом месяце вопрос, какие 4 категории выбрать, оказался довольно сложным.
Ну, первые две - кафе-рестораны 3% и АЗС 3% - пошли автоматом. А вот еще две?
Кино взял в "А-банке" (т.к. там просто больше нечего было брать), а дублировать - так я еще не извращался...
После долгих мучений взял 4% косметику и 15% книжные магазины.
Кстати, никто не знает: случайно косметика в дьюти-фри не подойдет по МСС?

А книжные магазины - так вообще по принципу "шоб було", остальное мне ну абсолютно ни к чему...

а косметика чем плоха? я ее и без мучений сразу выбрал.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:41

а косметика - это какие популярные магазы?
omb
 
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Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:57

  Искатель написав:Кстати, никто не знает: случайно косметика в дьюти-фри не подойдет по МСС?
не - не подойдёт. Также как и спиртное с сигаретами, так и косметика со всем прочим в дьюти фри - всё под одним мсс идёт :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:01

  mephala написав:
  Искатель написав:В этом месяце вопрос, какие 4 категории выбрать, оказался довольно сложным.
Ну, первые две - кафе-рестораны 3% и АЗС 3% - пошли автоматом. А вот еще две?
Кино взял в "А-банке" (т.к. там просто больше нечего было брать), а дублировать - так я еще не извращался...
После долгих мучений взял 4% косметику и 15% книжные магазины.
Кстати, никто не знает: случайно косметика в дьюти-фри не подойдет по МСС?

А книжные магазины - так вообще по принципу "шоб було", остальное мне ну абсолютно ни к чему...

а косметика чем плоха? я ее и без мучений сразу выбрал.

А где в нашем с Вами городе можно скупиться по этой категории?
Кроме одной точки на Мотеле, где торгуют поддельными духами, я больше нигде не встречал...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:15

Платина

поклоняйтесь мне :mrgreen:

Зображення
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:29

  proftpd66 написав:Платина

поклоняйтесь мне :mrgreen:

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Нда, сразу видно, что Платину уважают: как раз те 2 категории, от которых бы я не отказался: Аптеки и Зоомагазины.
Конечно, аптеки 3% грязными, а не 3% чистыми, как по Пудре... но там пополнять надо бесконечно, а тут кредитными пользоваться.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:31

И в этом месяце Альфа на удивление перестала давать разный % для общих категорий :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:32

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Нда, сразу видно, что Платину уважают: как раз те 2 категории, от которых бы я не отказался: Аптеки и Зоомагазины.

Аптеки на Пудре
А вот животинку мою обидели, прийдется ей в этом мес. выделить таки лимит от Симы :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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