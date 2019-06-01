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Додано: Нед 02 чер, 2019 20:44
Вопрос к знатокам.
Расчетная дата по КК "ЭКО-Максимум" - 3-е число каждого месяца. Т.е. завтра, 3 июня.
Сегодня воскресенье, 2 июня, но во второй половине дня (ближе к вечеру) неожиданно увидел "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату".
Еще раз акцентирую: РД завтра, 3 июня.
Вопрос.
1. Почему за день появилась задолженность? Раньше никогда такого не было.
2. Успеваю ли я завтра утром погасить задолженность или теперь уже рано утром начислят проценты? "Что-то я очкую", как говорил персонаж Миши Галустяна...
Гасить буду по схеме Ультра-Ощадный-КК.
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Искатель
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Додано: Нед 02 чер, 2019 20:48
Искатель написав:
Вопрос к знатокам.
Расчетная дата по КК "ЭКО-Максимум - 3-е число каждого месяца. Т.е. завтра, 3 июня.
Сегодня воскресенье, 2 июня, но во второй половине дня (ближе к вечеру) неожиданно увидел "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату".
Еще раз акцентирую: РД завтра, 3 июня.
Вопрос.
1. Почему за день появилась задолженность? Раньше никогда такого не было.
2. Успеваю ли я завтра утром погасить задолженность или теперь уже рано утром начислят проценты? "Что-то я очкую", как говорил персонаж Миши Галустяна...
1. Ваащето всегда за день рисуют задолженность под РКО (в РД), завтра эту задолженность могут и изменить, проведя после 7:00 блокировки. Прикольно, шо теперь и на выходных смузисты решили её рисовать
2. 146% шо успеете загасить, лучше до 14:00, предварительно ещё разок сверя задолженность
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 чер, 2019 20:51
clientage написав: Искатель написав:
Вопрос к знатокам.
Расчетная дата по КК "ЭКО-Максимум - 3-е число каждого месяца. Т.е. завтра, 3 июня.
Сегодня воскресенье, 2 июня, но во второй половине дня (ближе к вечеру) неожиданно увидел "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату".
Еще раз акцентирую: РД завтра, 3 июня.
Вопрос.
1. Почему за день появилась задолженность? Раньше никогда такого не было.
2. Успеваю ли я завтра утром погасить задолженность или теперь уже рано утром начислят проценты? "Что-то я очкую", как говорил персонаж Миши Галустяна...
1. Ваащето всегда за день рисуют задолженность под РКО (в РД), завтра эту задолженность могут и изменить, проведя после 7:00 блокировки. Прикольно, шо теперь и на выходных смузисты решили её рисовать
2. 146% шо успеете загасить, лучше до 14:00, предварительно ещё разок сверя задолженность
Спасибо за ответ, дружище!
Вообще-то... я всегда за сутки гашу все КК (иногда за двое, если суммы небольшие). Но тут так сложилось, что два выходных, в пятницу был далеко от компа (с телефона не люблю такие вещи делать), в общем... Был слегка шокирован.
Нет, что-то еще допровести - это маловероятно, там была одна покупка еще в пятницу 31.05, но она с вероятностью 99% не проведется. А остальное все проведено...
Но конечно, дождусь 7:30, убежусь, что сумма изменилась/не изменилась - и потом начну гасить.
Еще раз спасибо, что успокоили. Непонятно почему, но меня напрягло появление этой суммы.
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Искатель
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:01
Искатель написав:
Нет, что-то еще допровести - это маловероятно, там была одна покупка еще в пятницу 31.05, но она с вероятностью 99% не проведется. А остальное все проведено...
Но конечно, дождусь 7:30, убежусь, что сумма изменилась/не изменилась
Вай-вай, советую таки дождаться 11..12:00 для проверки проводки... Алка по понедельникам особенно вредная
Ну или будьте готовы в сл. чего догаситься, до 19:00 работает пимпочка онлайн пополнения в МАБе... с пакетной
ПС. Еще один из признаков, шо вот блок таки щас проведется. Это када блок вдруг вааще пропадает из списка операций в выписке. Т.е. вот он пропал, а через некоторое время уже появится проведенная операция. Но чаще всего появляется типа задвоение операций, когда в Выписке присутсnвуют одновременно одни и те же операции и в блоке и проведенные. Смотрите внимательно и жмите обновление страницы Ctrl-F5
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:39
clientage написав: Искатель написав:
Нет, что-то еще допровести - это маловероятно, там была одна покупка еще в пятницу 31.05, но она с вероятностью 99% не проведется. А остальное все проведено...
Но конечно, дождусь 7:30, убежусь, что сумма изменилась/не изменилась
Вай-вай, советую таки дождаться 11..12:00 для проверки проводки... Алка по понедельникам особенно вредная
Ну или будьте готовы в сл. чего догаситься, до 19:00 работает пимпочка онлайн пополнения в МАБе... с пакетной
Догаситься - вообще не проблема, но я уверен, что ничего не проведется дополнительно. Но, конечно, расслабляться не буду.
А пимпочка такая... это где?
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Искатель
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:45
Искатель написав:
А пимпочка такая... это где?
см. viewtopic.php?p=4602060#p4602060
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:45
clientage написав: Искатель написав:
Вопрос к знатокам.
Расчетная дата по КК "ЭКО-Максимум - 3-е число каждого месяца. Т.е. завтра, 3 июня.
Сегодня воскресенье, 2 июня, но во второй половине дня (ближе к вечеру) неожиданно увидел "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату".
Еще раз акцентирую: РД завтра, 3 июня.
Вопрос.
1. Почему за день появилась задолженность? Раньше никогда такого не было.
2. Успеваю ли я завтра утром погасить задолженность или теперь уже рано утром начислят проценты? "Что-то я очкую", как говорил персонаж Миши Галустяна...
1. Ваащето всегда за день рисуют задолженность под РКО (в РД), завтра эту задолженность могут и изменить, проведя после 7:00 блокировки. Прикольно, шо теперь и на выходных смузисты решили её рисовать
2. 146% шо успеете загасить, лучше до 14:00, предварительно ещё разок сверя задолженность
офпред говорила что может допроводиться до 9 утра. потому я смотрю всегда после 9 утра. но на моей памяти был уже прецедент проведения после 9 утра. потому начал контролить сумму проведений еще раз перед 17 часами что бы успеть если что.
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mephala
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