Додано: Нед 02 чер, 2019 20:51

clientage написав: Искатель написав: Вопрос к знатокам.



Расчетная дата по КК "ЭКО-Максимум - 3-е число каждого месяца. Т.е. завтра, 3 июня.

Сегодня воскресенье, 2 июня, но во второй половине дня (ближе к вечеру) неожиданно увидел "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату".

Еще раз акцентирую: РД завтра, 3 июня.



Вопрос.

1. Почему за день появилась задолженность? Раньше никогда такого не было.

2. Успеваю ли я завтра утром погасить задолженность или теперь уже рано утром начислят проценты? "Что-то я очкую", как говорил персонаж Миши Галустяна...

Вопрос к знатокам.Расчетная дата по КК "ЭКО-Максимум - 3-е число каждого месяца. Т.е. завтра, 3 июня.Сегодня воскресенье, 2 июня, но во второй половине дня (ближе к вечеру) неожиданно увидел "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату".Еще раз акцентирую: РД завтра, 3 июня.Вопрос.1. Почему за день появилась задолженность? Раньше никогда такого не было.2. Успеваю ли я завтра утром погасить задолженность или теперь уже рано утром начислят проценты? "Что-то я очкую", как говорил персонаж Миши Галустяна...

1. Ваащето всегда за день рисуют задолженность под РКО (в РД), завтра эту задолженность могут и изменить, проведя после 7:00 блокировки. Прикольно, шо теперь и на выходных смузисты решили её рисовать

2. 146% шо успеете загасить, лучше до 14:00, предварительно ещё разок сверя задолженность 1. Ваащето всегда за день рисуют задолженность под РКО (в РД), завтра эту задолженность могут и изменить, проведя после 7:00 блокировки. Прикольно, шо теперь и на выходных смузисты решили её рисовать2. 146% шо успеете загасить, лучше до 14:00, предварительно ещё разок сверя задолженность

Спасибо за ответ, дружище!Вообще-то... я всегда за сутки гашу все КК (иногда за двое, если суммы небольшие). Но тут так сложилось, что два выходных, в пятницу был далеко от компа (с телефона не люблю такие вещи делать), в общем... Был слегка шокирован.Нет, что-то еще допровести - это маловероятно, там была одна покупка еще в пятницу 31.05, но она с вероятностью 99% не проведется. А остальное все проведено...Но конечно, дождусь 7:30, убежусь, что сумма изменилась/не изменилась - и потом начну гасить.Еще раз спасибо, что успокоили. Непонятно почему, но меня напрягло появление этой суммы.