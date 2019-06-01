в ультре вроде 1 допка бесплатно, а если хотите еще то 300 грн/карта
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Додано: Нед 02 чер, 2019 23:00
в ультре вроде 1 допка бесплатно, а если хотите еще то 300 грн/карта
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:18
При съеме и гашении в тот же день, к сожалению система по Максимум-Готівка посчитает, что деньги были собственные Я 26.05 снял по этой карте в банкомате сумму за счет кредитных (собственных на карте не было) и через несколько минут погасил кредит полностью переводом с Ультра UAH - на следующее утро получил задолженность 4% от снятой суммы, в выписке "Доп. плата за снятие наличных в АТМ".
P.S. как на счет разных выходных (сб. снятие, вск. пополнение) не знаю, скорее всего снимут 4% утром пн. IMHO такие моменты должны быть в примечаниях к тарифам, можно "влететь" на неожиданную комиссию, не подозревая того.
Востаннє редагувалось wildlynx в Нед 02 чер, 2019 23:38, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:20
ИМХО лучше у офпреда уточнить. я всегда гасил на следующий день.
насколько я помню у аллы проведение идет пакетами в течении дня и внутри одного пакета сначала проводится приход а потом расход. но он не один за день. так что гарячка уж что бы наверняка советовала)
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