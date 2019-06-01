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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7162716371647165

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:00

  Arien написав:Добрый вечер!

всем спасибо за помощь )

и еще вопрос возник: нужна еще одна карта в гривне к пакету Ультра. Варианты решения - или кредитка или повышать пакет? платно нельзя открыть вторую грн ультровскую?

спасибо заранее )

в ультре вроде 1 допка бесплатно, а если хотите еще то 300 грн/карта
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:18

  cheetach написав:WachtAmRhein
Я тоже так рассуждаю, но почему-то горячая линия сказала, что у них так устроена система, я теперь сомневаюсь, гасить завтра или нет. Хотя при общении с горячей линией создается впечатление, что меня просто хотят запутать :(


При съеме и гашении в тот же день, к сожалению система по Максимум-Готівка посчитает, что деньги были собственные :( Я 26.05 снял по этой карте в банкомате сумму за счет кредитных (собственных на карте не было) и через несколько минут погасил кредит полностью переводом с Ультра UAH - на следующее утро получил задолженность 4% от снятой суммы, в выписке "Доп. плата за снятие наличных в АТМ".

P.S. как на счет разных выходных (сб. снятие, вск. пополнение) не знаю, скорее всего снимут 4% утром пн. IMHO такие моменты должны быть в примечаниях к тарифам, можно "влететь" на неожиданную комиссию, не подозревая того.
Востаннє редагувалось wildlynx в Нед 02 чер, 2019 23:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:20

  cheetach написав:WachtAmRhein
Я тоже так рассуждаю, но почему-то горячая линия сказала, что у них так устроена система, я теперь сомневаюсь, гасить завтра или нет. Хотя при общении с горячей линией создается впечатление, что меня просто хотят запутать :(

ИМХО лучше у офпреда уточнить. я всегда гасил на следующий день.
насколько я помню у аллы проведение идет пакетами в течении дня и внутри одного пакета сначала проводится приход а потом расход. но он не один за день. так что гарячка уж что бы наверняка советовала)
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