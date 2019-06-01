Додано: Пон 03 чер, 2019 07:10

mephala написав: WachtAmRhein

был тут один случай когда так же думали шо типа если уже проведено то уже все чики пики. и вторую операцию сделали в течении получаса после проведения в МАБе первой.

как оказалось алла пакетами проводит и в пределах пакета сначала проводят приход.

так что не все так однозначно как вам кажется. как пояснила тогда офпред - хоть в МАБе и высветилось "проведено" у первой операции вторая была сделана слишком быстро и она стела вперед.



ЗЫ

пусть офпред разьяснит официально есть такой нюанс у аллы или нет. что бы не было недопонимания. был тут один случай когда так же думали шо типа если уже проведено то уже все чики пики. и вторую операцию сделали в течении получаса после проведения в МАБе первой.как оказалось алла пакетами проводит и в пределах пакета сначала проводят приход.так что не все так однозначно как вам кажется. как пояснила тогда офпред - хоть в МАБе и высветилось "проведено" у первой операции вторая была сделана слишком быстро и она стела вперед.ЗЫпусть офпред разьяснит официально есть такой нюанс у аллы или нет. что бы не было недопонимания.

Это у меня, у меня было!Я тогда подробно-подробно это описывал... Касалось рассрочек и погашения задолженности по Максимке.Реально если в пределах одного дня две операции - очередность их не знает никто, кроме смузистов (да и то не факт). Т.е. возможны варианты.В применении к Максимум-Готивке, насколько я понимаю, вопрос стоит так:1) если погасить в тот же день, когда прошла проводка списания, то есть шанс, что ничего не заплатишь. Но... можно нарваться на "снятие своих";2) если погасишь на следующий день - заплатишь проценты за один день, но больше сюрпризов быть не должно.Все это мои теории, т.к. Готивки нет, практически не проверял.