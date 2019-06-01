в ультре вроде 1 допка бесплатно, а если хотите еще то 300 грн/карта
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Додано: Нед 02 чер, 2019 23:00
в ультре вроде 1 допка бесплатно, а если хотите еще то 300 грн/карта
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:18
При съеме и гашении в тот же день, к сожалению система по Максимум-Готівка посчитает, что деньги были собственные Я 26.05 снял по этой карте в банкомате сумму за счет кредитных (собственных на карте не было) и через несколько минут погасил кредит полностью переводом с Ультра UAH - на следующее утро получил задолженность 4% от снятой суммы, в выписке "Доп. плата за снятие наличных в АТМ".
P.S. как на счет разных выходных (сб. снятие, вск. пополнение) не знаю, скорее всего снимут 4% утром пн. IMHO такие моменты должны быть в примечаниях к тарифам, можно "влететь" на неожиданную комиссию, не подозревая того.
Востаннє редагувалось wildlynx в Нед 02 чер, 2019 23:38, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:20
ИМХО лучше у офпреда уточнить. я всегда гасил на следующий день.
насколько я помню у аллы проведение идет пакетами в течении дня и внутри одного пакета сначала проводится приход а потом расход. но он не один за день. так что гарячка уж что бы наверняка советовала)
Додано: Пон 03 чер, 2019 01:43
Пздц, советники. Снятие уже проведено, значит комиссии уже применены.
Додано: Пон 03 чер, 2019 06:25
WachtAmRhein
был тут один случай когда так же думали шо типа если уже проведено то уже все чики пики. и вторую операцию сделали в течении получаса после проведения в МАБе первой.
как оказалось алла пакетами проводит и в пределах пакета сначала проводят приход.
так что не все так однозначно как вам кажется. как пояснила тогда офпред - хоть в МАБе и высветилось "проведено" у первой операции вторая была сделана слишком быстро и она стела вперед.
ЗЫ
пусть офпред разьяснит официально есть такой нюанс у аллы или нет. что бы не было недопонимания.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 03 чер, 2019 07:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 чер, 2019 06:49
Случайно удалил смс с предложением о рассрочке.
Как её теперь активировать ?
Можно ли где-то в мабе увидеть список всех рассрочек, которые еще не активированы ?
Додано: Пон 03 чер, 2019 06:54
Додано: Пон 03 чер, 2019 07:01
Спасибо огромное! Век живи - век учись, а две головы - лучше одной. Беру на заметку.
А то я по старинке "поезда под откос пускаю", т.е. через "Ощадный" гоняю.
Додано: Пон 03 чер, 2019 07:03
Додано: Пон 03 чер, 2019 07:10
Это у меня, у меня было! Я тогда подробно-подробно это описывал... Касалось рассрочек и погашения задолженности по Максимке.
Реально если в пределах одного дня две операции - очередность их не знает никто, кроме смузистов (да и то не факт). Т.е. возможны варианты.
В применении к Максимум-Готивке, насколько я понимаю, вопрос стоит так:
1) если погасить в тот же день, когда прошла проводка списания, то есть шанс, что ничего не заплатишь. Но... можно нарваться на "снятие своих";
2) если погасишь на следующий день - заплатишь проценты за один день, но больше сюрпризов быть не должно.
Все это мои теории, т.к. Готивки нет, практически не проверял.
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