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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7163716471657166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 07:53

  Arien написав:Alfa_Bank,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )

Arien, доброе утро. Комиссия за неактивный счет списывается в пределах остатка. Если средств нет, нет и комиссии.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:19

  ol_zy написав:А что это за пуши приходят:
Kartka 4102****1234 pomylka: perevirte cvv 0.00UAH 31.05.19 16:10 KOD(123456), UA
А перед этим со временем 16:02
?
Карта ультра - практически нигде ей не пользуюсь, при оплате на ОЛХ и НП пару раз было. И в тас2ю привязана. Код и последние цифры карты изменены.

ol_zy, доброе утро. Всю указанную вами информацию передала СБ.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:04

Смски с паролями для подтверждения операций в МАБ не приходят!!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:06

WachtAmRhein
Аналогично - ещё полтора часа назад не смог отправить платёж (Киевстар).
Vorlon
 
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