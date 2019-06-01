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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 07:53
Arien написав:Alfa_Bank
,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )
Arien, доброе утро. Комиссия за неактивный счет списывается в пределах остатка. Если средств нет, нет и комиссии.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 08:19
ol_zy написав:
А что это за пуши приходят:
Kartka 4102****1234 pomylka: perevirte cvv 0.00UAH 31.05.19 16:10 KOD(123456), UA
А перед этим со временем 16:02
?
Карта ультра - практически нигде ей не пользуюсь, при оплате на ОЛХ и НП пару раз было. И в тас2ю привязана. Код и последние цифры карты изменены.
ol_zy, доброе утро. Всю указанную вами информацию передала СБ.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:04
Смски с паролями для подтверждения операций в МАБ не приходят!!!
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:06
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Аналогично - ещё полтора часа назад не смог отправить платёж (Киевстар).
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