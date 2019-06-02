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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7164716571667167>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 07:53

  Arien написав:Alfa_Bank,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )

Arien, доброе утро. Комиссия за неактивный счет списывается в пределах остатка. Если средств нет, нет и комиссии.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:19

  ol_zy написав:А что это за пуши приходят:
Kartka 4102****1234 pomylka: perevirte cvv 0.00UAH 31.05.19 16:10 KOD(123456), UA
А перед этим со временем 16:02
?
Карта ультра - практически нигде ей не пользуюсь, при оплате на ОЛХ и НП пару раз было. И в тас2ю привязана. Код и последние цифры карты изменены.

ol_zy, доброе утро. Всю указанную вами информацию передала СБ.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:04

Смски с паролями для подтверждения операций в МАБ не приходят!!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:06

WachtAmRhein
Аналогично - ещё полтора часа назад не смог отправить платёж (Киевстар).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:18

  WachtAmRhein написав:Смски с паролями для подтверждения операций в МАБ не приходят!!!

WachtAmRhein, добрый день. Все сообщения банк отправляет. Получаем ответ от оператора связи о не доставке сообщения на телефонный терминал абонента. Возможные способы решения проблемы (советы оператора связи): 1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (Выбрать вручную другую сеть. Подождать несколько минут. Вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона(переполнение SMS сообщениями). Так же, на данный момент есть инфо о проблеме на стороне Киевстар, привлечены специалисты оператора Киевстар.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 03 чер, 2019 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:19

Alfa_Bank
Два абонента в двух разных городах с разными телефонами - крайне сомнительно...

Только что опять попробовал безрезультатно :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:22

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Два абонента в двух разных городах с разными телефонами - крайне сомнительно...

Только что опять попробовал безрезультатно :(

Vorlon, добрый день. Получили ифно о проблеме на стороне Киевстар, связанные с рассылкой смс. Привлечены специалисты оператора Киевстар.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:24

Alfa_Bank
Напомните плиз, если в течении прошлого месяца частями пополнялся ощадный, а в конце месяца часть была снята на карту, какие это деньги были сняты, более "старые" и более "новые", т.е. если я сейчас решу снять часть денег напрямую с ощадного то попаду на комиссию 14-и дней или нет?
т.е. более "старые" пролежали больше 14 дней, более "новые" меньше 14-ти дней, "старых" достаточно для планируемого снятия :roll:
GrafBV
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:38

Alfa_Bank
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4679211#p4679211
прокомментируйте пжлста.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:51

  GrafBV написав:Alfa_Bank
Напомните плиз, если в течении прошлого месяца частями пополнялся ощадный, а в конце месяца часть была снята на карту, какие это деньги были сняты, более "старые" и более "новые", т.е. если я сейчас решу снять часть денег напрямую с ощадного то попаду на комиссию 14-и дней или нет?
т.е. более "старые" пролежали больше 14 дней, более "новые" меньше 14-ти дней, "старых" достаточно для планируемого снятия :roll:

GrafBV, добрый день. Были сняты более "старые", если сейчас снимать в кассе, будет комиссия.
Alfa_Bank
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