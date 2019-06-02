mephala написав:Alfa_Bank
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4679211#p4679211
прокомментируйте пжлста.
mephala, добрій день.
6.9. В разі, якщо Клієнтом протягом одного банківського дня здійснено операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів, та операції поповнення Клієнтом рахунку, в тому числі в послідовності, що вказана в цьому пункті, в першу чергу по Рахунку відображаються операції з поповнення Рахунку, а в другу чергу, операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі, внаслідок чого видаткові операції за Рахунком, відображаються по Рахунку як здійснені за рахунок власних коштів Клієнта, якщо такі мали місце та підлягають оплаті Клієнтом відповідно до умов договору та Тарифів Банку. Операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів та операції поповнення Клієнтом рахунку здійснені в вихідні/святкові дні вважаються здійсненими протягом відповідного банківського дня, що є наступним за вихідними/святковими днями, згідно з вимогами списання/зарахування коштів здійсненими банками учасниками платіжних систем.