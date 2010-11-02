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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7165716671677168>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:07

  mephala написав:Alfa_Bank
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4679211#p4679211
прокомментируйте пжлста.

mephala, добрый день.
6.9. В разі, якщо Клієнтом протягом одного банківського дня здійснено операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів, та операції поповнення Клієнтом рахунку, в тому числі в послідовності, що вказана в цьому пункті, в першу чергу по Рахунку відображаються операції з поповнення Рахунку, а в другу чергу, операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі, внаслідок чого видаткові операції за Рахунком, відображаються по Рахунку як здійснені за рахунок власних коштів Клієнта, якщо такі мали місце та підлягають оплаті Клієнтом відповідно до умов договору та Тарифів Банку. Операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів та операції поповнення Клієнтом рахунку здійснені в вихідні/святкові дні вважаються здійсненими протягом відповідного банківського дня, що є наступним за вихідними/святковими днями, згідно з вимогами списання/зарахування коштів здійсненими банками учасниками платіжних систем.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:57

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4679211#p4679211
прокомментируйте пжлста.

mephala, добрій день.
6.9. В разі, якщо Клієнтом протягом одного банківського дня здійснено операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів, та операції поповнення Клієнтом рахунку, в тому числі в послідовності, що вказана в цьому пункті, в першу чергу по Рахунку відображаються операції з поповнення Рахунку, а в другу чергу, операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі, внаслідок чого видаткові операції за Рахунком, відображаються по Рахунку як здійснені за рахунок власних коштів Клієнта, якщо такі мали місце та підлягають оплаті Клієнтом відповідно до умов договору та Тарифів Банку. Операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів та операції поповнення Клієнтом рахунку здійснені в вихідні/святкові дні вважаються здійсненими протягом відповідного банківського дня, що є наступним за вихідними/святковими днями, згідно з вимогами списання/зарахування коштів здійсненими банками учасниками платіжних систем.

Ну шо вы нарот пугаете? До 12 все проводки пройдут как вы и описали, а если пополнить карту после этого, то все будет норм ;-)
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:15

Re: Альфа-Банк

Подскажите если РД 1 число, то в этом месяце нужно гаситься 27.06?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:18

  Фантом написав:Подскажите если РД 1 число, то в этом месяце нужно гаситься 27.06?

1-го еще можно гасить.
Как раз красная цифра уже будет.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:30

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4679211#p4679211
прокомментируйте пжлста.

mephala, добрый день.
6.9. В разі, якщо Клієнтом протягом одного банківського дня здійснено операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів, та операції поповнення Клієнтом рахунку, в тому числі в послідовності, що вказана в цьому пункті, в першу чергу по Рахунку відображаються операції з поповнення Рахунку, а в другу чергу, операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі, внаслідок чого видаткові операції за Рахунком, відображаються по Рахунку як здійснені за рахунок власних коштів Клієнта, якщо такі мали місце та підлягають оплаті Клієнтом відповідно до умов договору та Тарифів Банку. Операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів та операції поповнення Клієнтом рахунку здійснені в вихідні/святкові дні вважаються здійсненими протягом відповідного банківського дня, що є наступним за вихідними/святковими днями, згідно з вимогами списання/зарахування коштів здійсненими банками учасниками платіжних систем.

У вас биллинг не так работает с картсчетом.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:34

Если рассрочку планируется вернуть до второй РД - не важно на сколько её оформлять ?
Можно на дефолтные 24 мес ?
Или всё же лучше на 3 мес ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:01

  mustbe написав:Если рассрочку планируется вернуть до второй РД - не важно на сколько её оформлять ?
Можно на дефолтные 24 мес ?
Или всё же лучше на 3 мес ?


Сравните суммы переплат, если что то пойдет не так, и принимайте решение.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:03

а если в моб. приложении согласится с максимум-готивкой, её можно сразу получмть в любом отделении и снять деньгу?
или нужно ждать пока приготовят и нести всякие доки?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:11

відповідь

Alfa_Bank По збереженій рецептурній картці-запису я був 29трав.19р. в 11.07год.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:28

  uaprofi написав:а если в моб. приложении согласится с максимум-готивкой, её можно сразу получмть в любом отделении и снять деньгу?
или нужно ждать пока приготовят и нести всякие доки?

uaprofi, добрый день. Если подавать заявку на карту он-лайн, необходимо ожидать ее выпуска. В отделении можно получить неименную карту сразу, заполнив заявку и пописав документы на месте.
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