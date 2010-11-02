RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7165716671677168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:31

  BBC написав:У вас биллинг не так работает с картсчетом.

BBC, добрый день. Прошу уточнить, что вы имеете ввиду.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6403
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:32

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Alfa_Bank,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )

Arien, доброе утро. Комиссия за неактивный счет списывается в пределах остатка. Если средств нет, нет и комиссии.


Добрый день! спасибо за помощь ) а если какая-то сумма поступит на этот р/с, не спишется ли из нее комиссия в счет прошлых периодов? встречалась с такой практикой в других банках ...

И, как доберетесь, буду благодарна за ответ по второму вопросу: по поводу возможности добавления еще одной дебетной грн карты к Ультре.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 709
З нами з: 09.09.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:33

  providnyk написав:Alfa_Bank По збереженій рецептурній картці-запису я був 29трав.19р. в 11.07год.

providnyk, доброго дня. Дякую. Обов'язково розберемося. Вибачте за незручності.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6403
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:33

Re: Альфа-Банк

а что со временем на Финансе? сейчас вроде 14:33 по Киеву )
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 709
З нами з: 09.09.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:40

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Alfa_Bank,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )

Arien, доброе утро. Комиссия за неактивный счет списывается в пределах остатка. Если средств нет, нет и комиссии.


Добрый день! спасибо за помощь ) а если какая-то сумма поступит на этот р/с, не спишется ли из нее комиссия в счет прошлых периодов? встречалась с такой практикой в других банках ...

И, как доберетесь, буду благодарна за ответ по второму вопросу: по поводу возможности добавления еще одной дебетной грн карты к Ультре.


Если сумма поступит, это уже будет активная операция, комиссия за прошлые периоды не списывается.

В одном пакете можно оформить 4 счета. К счету есть возможность открыть и дополнительные карты (на имя клиента - 9 карт (1 основная, остальные дополнительные); на имя третьих лиц - 3 доп. карты). Для Ультры есть одна бесплатная карта, а остальные – 300 грн. за карту.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6403
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:47

  Arien написав:а что со временем на Финансе? сейчас вроде 14:33 по Киеву )

Arien, если я правильно поняла, то вам необходимо зайти в личные настройки и поставить галочку в поле "Сейчас действует летнее время". Тогда время будет совпадать.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6403
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:55

  Alfa_Bank написав:В одном пакете можно оформить 4 счета. К счету есть возможность открыть и дополнительные карты (на имя клиента - 9 карт (1 основная, остальные дополнительные); на имя третьих лиц - 3 доп. карты). Для Ультры есть одна бесплатная карта, а остальные – 300 грн. за карту.

А как считается ограничение по бесплатному снятию наличности в банкоматах?
На карту, на счет, или на весь пакет?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4207
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7165716671677168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slasva і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 489, 490, 491
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4909 663030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 12:04
clientage
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 246, 247, 248
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2478 461454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 09:16
alex2013a90
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3446, 3447, 3448
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34477 4248692
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 чер, 2019 09:15
Boundless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71677)
03.06.2019 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.