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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:31
BBC написав:
У вас биллинг не так работает с картсчетом.
BBC, добрый день. Прошу уточнить, что вы имеете ввиду.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 13:32
Alfa_Bank написав: Arien написав:Alfa_Bank
,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )
Arien, доброе утро. Комиссия за неактивный счет списывается в пределах остатка. Если средств нет, нет и комиссии.
Добрый день! спасибо за помощь ) а если какая-то сумма поступит на этот р/с, не спишется ли из нее комиссия в счет прошлых периодов? встречалась с такой практикой в других банках ...
И, как доберетесь, буду благодарна за ответ по второму вопросу: по поводу возможности добавления еще одной дебетной грн карты к Ультре.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 13:33
providnyk написав:Alfa_Bank
По збереженій рецептурній картці-запису я був 29трав.19р. в 11.07год.
providnyk, доброго дня. Дякую. Обов'язково розберемося. Вибачте за незручності.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 13:33
а что со временем на Финансе? сейчас вроде 14:33 по Киеву )
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Arien
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Додано: Пон 03 чер, 2019 13:40
Arien написав: Alfa_Bank написав: Arien написав:Alfa_Bank
,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )
Arien, доброе утро. Комиссия за неактивный счет списывается в пределах остатка. Если средств нет, нет и комиссии.
Добрый день! спасибо за помощь ) а если какая-то сумма поступит на этот р/с, не спишется ли из нее комиссия в счет прошлых периодов? встречалась с такой практикой в других банках ...
И, как доберетесь, буду благодарна за ответ по второму вопросу: по поводу возможности добавления еще одной дебетной грн карты к Ультре.
Если сумма поступит, это уже будет активная операция, комиссия за прошлые периоды не списывается.
В одном пакете можно оформить 4 счета. К счету есть возможность открыть и дополнительные карты (на имя клиента - 9 карт (1 основная, остальные дополнительные); на имя третьих лиц - 3 доп. карты). Для Ультры есть одна бесплатная карта, а остальные – 300 грн. за карту.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 13:47
Arien написав:
а что со временем на Финансе? сейчас вроде 14:33 по Киеву )
Arien, если я правильно поняла, то вам необходимо зайти в личные настройки и поставить галочку в поле "Сейчас действует летнее время". Тогда время будет совпадать.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 13:55
Alfa_Bank написав:
В одном пакете можно оформить 4 счета. К счету есть возможность открыть и дополнительные карты (на имя клиента - 9 карт (1 основная, остальные дополнительные); на имя третьих лиц - 3 доп. карты). Для Ультры есть одна бесплатная карта, а остальные – 300 грн. за карту.
А как считается ограничение по бесплатному снятию наличности в банкоматах?
На карту, на счет, или на весь пакет?
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