RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7166716771687169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:35

Re: Альфа-Банк

Вопрос скорее - зачем блокируете карты с теховером?
Seva
 
Повідомлень: 142
З нами з: 16.03.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:01

  Seva написав:Вопрос скорее - зачем блокируете карты с теховером?

Блокируем согласно ДБО: 3.29. У разі наявності у Держателя Картки заборгованості перед Банком – Банк має право призупинити дію (заблокувати) Картку Держателя/додаткові картки, видані Довіреним особам Держателя Картки.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6405
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:49

Спасибо огромное всем откликнувшимся на мой вопрос, сегодня погасила задолженность и всё прошло благополучно. :D
cheetach
 
Повідомлень: 97
З нами з: 10.11.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:08

Это же дурная работа, если на карте теховер - расплатиться и так не выйдет, зато дополнительный геморрой с погашением теховера.
Seva
 
Повідомлень: 142
З нами з: 16.03.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7166716771687169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 634, 635, 636
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6354 1487959
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 15:05
dengon
Банк Глобус 1 ... 489, 490, 491
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4909 663121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 12:04
clientage
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 246, 247, 248
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2478 461483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 09:16
alex2013a90

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (849)
03.06.2019 19:30
Monobank (13625)
03.06.2019 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.