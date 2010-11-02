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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:35
Re: Альфа-Банк
Вопрос скорее - зачем блокируете карты с теховером?
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:01
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:49
Спасибо огромное всем откликнувшимся на мой вопрос, сегодня погасила задолженность и всё прошло благополучно.
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:08
Это же дурная работа, если на карте теховер - расплатиться и так не выйдет, зато дополнительный геморрой с погашением теховера.
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:45
Re: Альфа-Банк
Может это Алла типа еще и воспитательный момент пытается навязать - мол если ты "негодяй такой" допустил теховер - прочувствуй все радости походов в отделение, посмотри в глаза операционистам и кассирам, которым ты чуть ли не "в карман залез" своим теховером. Потому как логического объяснения зачем блокировать карту с теховером, не давая оперативно этот самый теховер погасить - лично я не вижу.
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