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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:35
Re: Альфа-Банк
Вопрос скорее - зачем блокируете карты с теховером?
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:01
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:49
Спасибо огромное всем откликнувшимся на мой вопрос, сегодня погасила задолженность и всё прошло благополучно.
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:08
Это же дурная работа, если на карте теховер - расплатиться и так не выйдет, зато дополнительный геморрой с погашением теховера.
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:45
Re: Альфа-Банк
Может это Алла типа еще и воспитательный момент пытается навязать - мол если ты "негодяй такой" допустил теховер - прочувствуй все радости походов в отделение, посмотри в глаза операционистам и кассирам, которым ты чуть ли не "в карман залез" своим теховером. Потому как логического объяснения зачем блокировать карту с теховером, не давая оперативно этот самый теховер погасить - лично я не вижу.
Додано: Пон 03 чер, 2019 22:09
Re: Альфа-Банк
Что сравнивать? Если "что то пойдёт не так", не будет денег погасить, то 1.9% (или сколько там) по рассрочке будут предпочтительнее от 3.5 по карте. И так до тех пор, пока пойдёт как надо.
Размер имеет значение.
Додано: Пон 03 чер, 2019 22:46
Вам намекают, что 1.9*3 лучше,чем 1.9*24,если что-то пойдет не так.
Додано: Пон 03 чер, 2019 22:50
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 03 чер, 2019 23:05
Алла наривається на неприємності від НБУ
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Нарешті, банкам заборонять так званий технічний овердрафт – списання з карткового рахунку грошей більше, ніж на ньому є по факту. Зараз за таку перевитрату багато банків нараховують величезні відсотки – від 60% річних.
+50грн !
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