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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7166716771687169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:35

Re: Альфа-Банк

Вопрос скорее - зачем блокируете карты с теховером?
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:01

  Seva написав:Вопрос скорее - зачем блокируете карты с теховером?

Блокируем согласно ДБО: 3.29. У разі наявності у Держателя Картки заборгованості перед Банком – Банк має право призупинити дію (заблокувати) Картку Держателя/додаткові картки, видані Довіреним особам Держателя Картки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:49

Спасибо огромное всем откликнувшимся на мой вопрос, сегодня погасила задолженность и всё прошло благополучно. :D
cheetach
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:08

Это же дурная работа, если на карте теховер - расплатиться и так не выйдет, зато дополнительный геморрой с погашением теховера.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:45

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:Это же дурная работа, если на карте теховер - расплатиться и так не выйдет, зато дополнительный геморрой с погашением теховера.

Может это Алла типа еще и воспитательный момент пытается навязать - мол если ты "негодяй такой" ;) допустил теховер - прочувствуй все радости походов в отделение, посмотри в глаза операционистам и кассирам, которым ты чуть ли не "в карман залез" своим теховером. Потому как логического объяснения зачем блокировать карту с теховером, не давая оперативно этот самый теховер погасить - лично я не вижу. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 22:09

Re: Альфа-Банк

Aps написав:
  mustbe написав:Если рассрочку планируется вернуть до второй РД - не важно на сколько её оформлять ?
Можно на дефолтные 24 мес ?
Или всё же лучше на 3 мес ?


Сравните суммы переплат, если что то пойдет не так, и принимайте решение.


Что сравнивать? Если "что то пойдёт не так", не будет денег погасить, то 1.9% (или сколько там) по рассрочке будут предпочтительнее от 3.5 по карте. И так до тех пор, пока пойдёт как надо.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 22:46

  2XL написав:
Aps написав:
  mustbe написав:Если рассрочку планируется вернуть до второй РД - не важно на сколько её оформлять ?
Можно на дефолтные 24 мес ?
Или всё же лучше на 3 мес ?


Сравните суммы переплат, если что то пойдет не так, и принимайте решение.


Что сравнивать? Если "что то пойдёт не так", не будет денег погасить, то 1.9% (или сколько там) по рассрочке будут предпочтительнее от 3.5 по карте. И так до тех пор, пока пойдёт как надо.

Вам намекают, что 1.9*3 лучше,чем 1.9*24,если что-то пойдет не так.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 22:50

  Seva написав:Вопрос скорее - зачем блокируете карты с теховером?



как возник тех овер?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 23:05

Алла наривається на неприємності від НБУ

---
Нарешті, банкам заборонять так званий технічний овердрафт – списання з карткового рахунку грошей більше, ніж на ньому є по факту. Зараз за таку перевитрату багато банків нараховують величезні відсотки – від 60% річних.


https://ukr.segodnya.ua/economics/finan ... 72822.html
+50грн !
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greenozon
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