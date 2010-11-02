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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2019 20:05
Мизантрóп написав: IMPRINTER написав:
я как раз щас в поисках
работать вредно
Это как пиво - оно не только вредно, а и полезно
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Додано: Чет 06 чер, 2019 21:48
Alfa_Bank написав: tano написав:
Попал на 35 грн. "за Розрахунково-касове обслуговування". Сняли в РД. В этот же день была погашена красная сумма. Проводка указана так же этим днем. Что сделал не так?
tano, доброе утро. Дайте номер счета, проверю.
Спасибо за оперативное рассмотрение, разъяснение и клиентоорентированное решение. Я, правда только зашел на форум, но ответ был дан через считанные минуты после отправки данных.
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