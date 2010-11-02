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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7188718971907191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 20:05

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:я как раз щас в поисках
работать вредно

Это как пиво - оно не только вредно, а и полезно ;)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:48

  Alfa_Bank написав:
  tano написав:Попал на 35 грн. "за Розрахунково-касове обслуговування". Сняли в РД. В этот же день была погашена красная сумма. Проводка указана так же этим днем. Что сделал не так?

tano, доброе утро. Дайте номер счета, проверю.

Спасибо за оперативное рассмотрение, разъяснение и клиентоорентированное решение. Я, правда только зашел на форум, но ответ был дан через считанные минуты после отправки данных.
tano
 
Повідомлень: 242
З нами з: 20.10.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 7188718971907191
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