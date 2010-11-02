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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:05
Alfa_Bank написав: Фантом написав:
Друзья помогите. Когда-то закрывал свою карту через МАБ, сейчас хотел сделать тоже самое. Но не могу вспомнить как. Где искать?
Фантом, добрый день. Данная функция в МАБ уже не доступна.
Очень мощный лоббист в карточном направлении.
Карты навязываются где надо и не надо, дистанционное закрытие убрали.
Все для улучшения статистики.
Уважаемая Альфабанк, передайте руководству - пусть не на статистику смотрят, а у клиентов спрашивают обратную связь о подобной работе.
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curiousobro
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:10
curiousobro написав: Alfa_Bank написав: Фантом написав:
Друзья помогите. Когда-то закрывал свою карту через МАБ, сейчас хотел сделать тоже самое. Но не могу вспомнить как. Где искать?
Фантом, добрый день. Данная функция в МАБ уже не доступна.
Очень мощный лоббист в карточном направлении.
Карты навязываются где надо и не надо, дистанционное закрытие убрали.
Все для улучшения статистики.
Уважаемая Альфабанк, передайте руководству - пусть не на статистику смотрят, а у клиентов спрашивают обратную связь о подобной работе.
curiousobro, добрый день. Передам.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 19:09
Искатель написав:
Прошу прощения за оффтоп, но, как я понял, у Вас тесный контакт с Киевстаром. Подскажите, плиз, как дозвониться до живого человека на горячей линии? И возможно ли это в принципе? Есть несколько вопросов, никак не могу выяснить.
Один из телефонов (дополнительный) - КС, но пользоваться им сложно из-за отсутствия человеческой (во всех смыслах!) поддержки.
Прошу прощения у модераторов, это просто крик души.
На сайте есть чат, там живые операторы отвечают.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:19
Alfa_Bank написав: Фантом написав:
Друзья помогите. Когда-то закрывал свою карту через МАБ, сейчас хотел сделать тоже самое. Но не могу вспомнить как. Где искать?
Фантом, добрый день. Данная функция в МАБ уже не доступна.
Через горячую линию хоть можно закрыть? Не хочется время терять.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 08 чер, 2019 11:32
Перекинул вчера через инет с карты на карту через IPAY 7500 грн. на свою "Максимум-готівка" чтобы погасить задолженность. Все это в опер. день было сделано до половины 4!!! Сегодня смотрю - насчитали 489 грн. комиссии... за что??? Перевод с карты на карту моментальный, Вы деньги получили вчера!!! Сейчас смотрю - а проводка типа пишут аж 10 числа будет проведена... че за байда??? Полнейший развод!!! Почему в Привате сразу все проводится, а тут так хитросделано все обставили??? За что я Вам должен платить??? Я все вовремя заплатил!!!
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Dolphin399
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Додано: Суб 08 чер, 2019 11:43
ну ща понесется ликбез
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v57
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:00
Dolphin399 написав:
Перекинул вчера через инет с карты на карту через IPAY 7500 грн. на свою "Максимум-готівка" чтобы погасить задолженность. Все это в опер. день было сделано до половины 4!!! Сегодня смотрю - насчитали 489 грн. комиссии... за что??? Перевод с карты на карту моментальный, Вы деньги получили вчера!!! Сейчас смотрю - а проводка типа пишут аж 10 числа будет проведена... че за байда??? Полнейший развод!!! Почему в Привате сразу все проводится, а тут так хитросделано все обставили??? За что я Вам должен платить??? Я все вовремя заплатил!!!
изучайте чем бегемот, котобанда и абанка отличаются от остальных восьмидесяти банков Украины что бы в следующий раз не приходило в голову их сравнивать что типа бегемот сразу проводит а алла нет. у ментов есть хорошая фраза - не знание законов не освобождает от ответственности.
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mephala
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:28
Dolphin399 написав:
с карты на карту через IPAY
так это ж с комисс было
У Алки такое нашару. Изучайте функционал МАБа, который таки позволяет сделать моментальное погашение, в некотором плане, даж лучше бегемота
Здесь на ветке рассмотрены все моменты подобного погашения
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:32
clientage написав: Dolphin399 написав:
с карты на карту через IPAY
так это ж с комисс
было
У Алки такое нашару. Изучайте функционал МАБа, который таки позволяет сделать моментальное погашение, в некотором плане, даж лучше бегемота
Здесь на ветке рассмотрены все моменты подобного погашения
З любої карти там коміс...який він?
За Голос...наш голос
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:58
clientage
пымпочкой? так она же вроде работает только для карт аллы.
а вообще есть еще одна хорошая пословица - не лізь у воду не знаючи броду.
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mephala
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П'ят 07 чер, 2019 22:07
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