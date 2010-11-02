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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7190719171927193>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:05

  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Друзья помогите. Когда-то закрывал свою карту через МАБ, сейчас хотел сделать тоже самое. Но не могу вспомнить как. Где искать?

Фантом, добрый день. Данная функция в МАБ уже не доступна.


Очень мощный лоббист в карточном направлении.
Карты навязываются где надо и не надо, дистанционное закрытие убрали.
Все для улучшения статистики.

Уважаемая Альфабанк, передайте руководству - пусть не на статистику смотрят, а у клиентов спрашивают обратную связь о подобной работе.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:10

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Друзья помогите. Когда-то закрывал свою карту через МАБ, сейчас хотел сделать тоже самое. Но не могу вспомнить как. Где искать?

Фантом, добрый день. Данная функция в МАБ уже не доступна.


Очень мощный лоббист в карточном направлении.
Карты навязываются где надо и не надо, дистанционное закрытие убрали.
Все для улучшения статистики.

Уважаемая Альфабанк, передайте руководству - пусть не на статистику смотрят, а у клиентов спрашивают обратную связь о подобной работе.

curiousobro, добрый день. Передам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 19:09

  Искатель написав:
Прошу прощения за оффтоп, но, как я понял, у Вас тесный контакт с Киевстаром. Подскажите, плиз, как дозвониться до живого человека на горячей линии? И возможно ли это в принципе? Есть несколько вопросов, никак не могу выяснить.
Один из телефонов (дополнительный) - КС, но пользоваться им сложно из-за отсутствия человеческой (во всех смыслах!) поддержки.
Прошу прощения у модераторов, это просто крик души.


На сайте есть чат, там живые операторы отвечают.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:19

  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Друзья помогите. Когда-то закрывал свою карту через МАБ, сейчас хотел сделать тоже самое. Но не могу вспомнить как. Где искать?

Фантом, добрый день. Данная функция в МАБ уже не доступна.

Через горячую линию хоть можно закрыть? Не хочется время терять.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 11:32

Развод на ЛВ!!! Барыги!!!

Перекинул вчера через инет с карты на карту через IPAY 7500 грн. на свою "Максимум-готівка" чтобы погасить задолженность. Все это в опер. день было сделано до половины 4!!! Сегодня смотрю - насчитали 489 грн. комиссии... за что??? Перевод с карты на карту моментальный, Вы деньги получили вчера!!! Сейчас смотрю - а проводка типа пишут аж 10 числа будет проведена... че за байда??? Полнейший развод!!! Почему в Привате сразу все проводится, а тут так хитросделано все обставили??? За что я Вам должен платить??? Я все вовремя заплатил!!!
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 11:43

ну ща понесется ликбез :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:00

  Dolphin399 написав:Перекинул вчера через инет с карты на карту через IPAY 7500 грн. на свою "Максимум-готівка" чтобы погасить задолженность. Все это в опер. день было сделано до половины 4!!! Сегодня смотрю - насчитали 489 грн. комиссии... за что??? Перевод с карты на карту моментальный, Вы деньги получили вчера!!! Сейчас смотрю - а проводка типа пишут аж 10 числа будет проведена... че за байда??? Полнейший развод!!! Почему в Привате сразу все проводится, а тут так хитросделано все обставили??? За что я Вам должен платить??? Я все вовремя заплатил!!!

изучайте чем бегемот, котобанда и абанка отличаются от остальных восьмидесяти банков Украины что бы в следующий раз не приходило в голову их сравнивать что типа бегемот сразу проводит а алла нет. у ментов есть хорошая фраза - не знание законов не освобождает от ответственности.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:28

Re: Альфа-Банк

  Dolphin399 написав:с карты на карту через IPAY

так это ж с комисс было :lol: :lol:
У Алки такое нашару. Изучайте функционал МАБа, который таки позволяет сделать моментальное погашение, в некотором плане, даж лучше бегемота :idea:
Здесь на ветке рассмотрены все моменты подобного погашения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:32

  clientage написав:
  Dolphin399 написав:с карты на карту через IPAY

так это ж с комисс было :lol: :lol:
У Алки такое нашару. Изучайте функционал МАБа, который таки позволяет сделать моментальное погашение, в некотором плане, даж лучше бегемота :idea:
Здесь на ветке рассмотрены все моменты подобного погашения

З любої карти там коміс...який він?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:58

clientage
пымпочкой? так она же вроде работает только для карт аллы.
а вообще есть еще одна хорошая пословица - не лізь у воду не знаючи броду.
mephala
 
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