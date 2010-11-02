Додано: Суб 08 чер, 2019 11:32

Перекинул вчера через инет с карты на карту через IPAY 7500 грн. на свою "Максимум-готівка" чтобы погасить задолженность. Все это в опер. день было сделано до половины 4!!! Сегодня смотрю - насчитали 489 грн. комиссии... за что??? Перевод с карты на карту моментальный, Вы деньги получили вчера!!! Сейчас смотрю - а проводка типа пишут аж 10 числа будет проведена... че за байда??? Полнейший развод!!! Почему в Привате сразу все проводится, а тут так хитросделано все обставили??? За что я Вам должен платить??? Я все вовремя заплатил!!!