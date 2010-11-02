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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7190719171927193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 14:11

Re: Альфа-Банк

Я не лох! Это у меня вторая карта "Максимум-готівка"! Первую я закрыл, лимит был 14300! И я всегда в последний день кидал или через sendmoney или ipay!!! и всегда все проходило в тот же день!!! Так что Ваши смешочки сдесь не уместны!!! Меня тупо нагнули и поимели на 490 грн!!! Впервые в жизни!!! Скажите, ну почему если я перевожу моментальный платеж - я должен думать, что он проведется не моментально??? ААА??? В этом и есть весь сакральный смысл этого моментального перевода с карты на карту - упасть сразу!!! И зачислиться на счет в этот же опер.день!!! А не через 2 дня!!! В любом случае - я это запомнил!!! Отплата обязательно будет!!! :)))
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 14:13

mephala, да чо тока пымпочкой? Он в апликухе пополняха работает на карты Алки даж с фоткой и NFC. Бегемоту и не снилось :) Ну Моня разве шо :wink:
Но рИХламИнт и типсы Алкины знать таки нуна :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Суб 08 чер, 2019 14:14, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 14:14

  Dolphin399 написав:Я не лох! Это у меня вторая карта "Максимум-готівка"! Первую я закрыл, лимит был 14300! И я всегда в последний день кидал или через sendmoney или ipay!!! и всегда все проходило в тот же день!!! Так что Ваши смешочки сдесь не уместны!!! Меня тупо нагнули и поимели на 490 грн!!! Впервые в жизни!!! Скажите, ну почему если я перевожу моментальный платеж - я должен думать, что он проведется не моментально??? ААА??? В этом и есть весь сакральный смысл этого моментального перевода с карты на карту - упасть сразу!!! И зачислиться на счет в этот же опер.день!!! А не через 2 дня!!! В любом случае - я это запомнил!!! Отплата обязательно будет!!! :)))

так он и перевелся с карты на карту моментально. а от по поводу зачислить на счет в тот же опер. день это уже ваши личные хотелки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 14:15

  clientage написав:mephala, да чо тока пымпочкой? Он в апликухе пополняха работает на карты Алки даж с фоткой и NFC. Бегемоту и не снилось :) Ну Моня разве шо :wink:
Но рИХламИнт и типсы Алкины знать таки нуна :wink:

я про проведение день в день. оно же вроде токо пымпочкой для карт аллы работает. или день в день еще тропы есть???

ЗЫ
хотя я по старинке через ощадник ганяю :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 14:16

Re: Альфа-Банк

  Dolphin399 написав:я это запомнил

Вот это правильно. Каждая палка о двух концах. Это и нуна запомнить :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 15:07

  Dolphin399 написав:Я не лох!...

Утверждение не бесспорное :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 15:09

На початку року поповняв рахунок інтертелеком комісії наче не було. Зараз поповнював комісія 2 грн
Давно ввели?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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