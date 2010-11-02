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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2019 14:11
Я не лох! Это у меня вторая карта "Максимум-готівка"! Первую я закрыл, лимит был 14300! И я всегда в последний день кидал или через sendmoney или ipay!!! и всегда все проходило в тот же день!!! Так что Ваши смешочки сдесь не уместны!!! Меня тупо нагнули и поимели на 490 грн!!! Впервые в жизни!!! Скажите, ну почему если я перевожу моментальный платеж - я должен думать, что он проведется не моментально??? ААА??? В этом и есть весь сакральный смысл этого моментального перевода с карты на карту - упасть сразу!!! И зачислиться на счет в этот же опер.день!!! А не через 2 дня!!! В любом случае - я это запомнил!!! Отплата обязательно будет!!!
))
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Dolphin399
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Додано: Суб 08 чер, 2019 14:13
mephala
, да чо тока пымпочкой? Он в апликухе пополняха работает на карты Алки даж с фоткой и NFC. Бегемоту и не снилось
Ну Моня разве шо
Но рИХламИнт и типсы Алкины знать таки нуна
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 08 чер, 2019 14:14, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 чер, 2019 14:14
Dolphin399 написав:
Я не лох! Это у меня вторая карта "Максимум-готівка"! Первую я закрыл, лимит был 14300! И я всегда в последний день кидал или через sendmoney или ipay!!! и всегда все проходило в тот же день!!! Так что Ваши смешочки сдесь не уместны!!! Меня тупо нагнули и поимели на 490 грн!!! Впервые в жизни!!! Скажите, ну почему если я перевожу моментальный платеж - я должен думать, что он проведется не моментально??? ААА??? В этом и есть весь сакральный смысл этого моментального перевода с карты на карту - упасть сразу!!! И зачислиться на счет в этот же опер.день!!! А не через 2 дня!!! В любом случае - я это запомнил!!! Отплата обязательно будет!!!
))
так он и перевелся с карты на карту моментально. а от по поводу зачислить на счет в тот же опер. день это уже ваши личные хотелки.
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mephala
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Додано: Суб 08 чер, 2019 14:15
clientage написав:mephala
, да чо тока пымпочкой? Он в апликухе пополняха работает на карты Алки даж с фоткой и NFC. Бегемоту и не снилось
Ну Моня разве шо
Но рИХламИнт и типсы Алкины знать таки нуна
я про проведение день в день. оно же вроде токо пымпочкой для карт аллы работает. или день в день еще тропы есть???
ЗЫ
хотя я по старинке через ощадник ганяю
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mephala
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Додано: Суб 08 чер, 2019 14:16
Dolphin399 написав:
я это запомнил
Вот это правильно. Каждая палка о двух концах. Это и нуна запомнить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 чер, 2019 15:07
Dolphin399 написав:
Я не лох!...
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Додано: Суб 08 чер, 2019 15:09
На початку року поповняв рахунок інтертелеком комісії наче не було. Зараз поповнював комісія 2 грн
Давно ввели?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Ukrainian
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Додано: Суб 08 чер, 2019 17:29
Dolphin399 написав:
Я не лох! Это у меня вторая карта "Максимум-готівка"! Первую я закрыл, лимит был 14300! И я всегда в последний день кидал или через sendmoney или ipay!!! и всегда все проходило в тот же день!!! Так что Ваши смешочки сдесь не уместны!!! Меня тупо нагнули и поимели на 490 грн!!! Впервые в жизни!!! Скажите, ну почему если я перевожу моментальный платеж - я должен думать, что он проведется не моментально??? ААА??? В этом и есть весь сакральный смысл этого моментального перевода с карты на карту - упасть сразу!!! И зачислиться на счет в этот же опер.день!!! А не через 2 дня!!! В любом случае - я это запомнил!!! Отплата обязательно будет!!!
))
Вы все-таки лох. Как ни крути))) Лох, который еще и кулачками стучит и угрожает, и очень много восклицательных знаков использует))) Нервный и злой лох, получается...
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Stargazer212
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Додано: Суб 08 чер, 2019 18:07
Ukrainian написав:
На початку року поповняв рахунок інтертелеком комісії наче не було. Зараз поповнював комісія 2 грн
Давно ввели?
В МАБе уже давненько, по крайней мере с осени за моб. связь и детсады(!) есть комиссия. Давно хотел спросить офпреда, чем детские садики не угодили..
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EvgCapp
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:45
Подскажите какую лучше кредитку выбрать от Альфы?
По тарифам, похоже, что самая адекватная из карт - Максимум которая MasterCard Gold. (самый низкий процент в случае выхода из грейса, нет платы за РКО и есть кешью).
Или есть какие-то нюансы?
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rudnitep
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