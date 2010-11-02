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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7191719271937194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:55

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель Альфа-Банка - прошу обновить и внести в эту памятку - https://alfabank.ua/upload/Pamiatka_klienty.pdf информацию о том, что мгновенный перевод с карты на карту (ipay.ua, privatbank.ua/sendmoney) зачисляется не сразу, а проводиться по счету только через 2 дня!!! Тут об этом информации вообще нет!!! В других банках такие переводы проводятся в тот же опер. день!!! Благодарю!!!

P.S.

Stargazer212 - cвоей женушке нотации будешь читать мудила чертов!!!
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:06

  Dolphin399 написав:Уважаемый представитель Альфа-Банка - прошу обновить и внести в эту памятку - https://alfabank.ua/upload/Pamiatka_klienty.pdf информацию о том, что мгновенный перевод с карты на карту (ipay.ua, privatbank.ua/sendmoney) зачисляется не сразу, а проводиться по счету только через 2 дня!!! Тут об этом информации вообще нет!!! В других банках такие переводы проводятся в тот же опер. день!!! Благодарю!!!

P.S.

Stargazer212 - cвоей женушке нотации будешь читать мудила чертов!!!

Как таким безграмотным людям, с явными психическими отклонениями, вообще кредитные карты выдают? И эти люди ходят среди нас по улицам... страшно...
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:27

Re: Альфа-Банк

Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:30

Re: Альфа-Банк

Слышь, ты Родничок-идиотина, я никому не позволю себя оскорблять!!! У меня высшее юридическое образование КНУ им. Шевченко!!! И учился я в школе на 4-5!!! Так что мимо про мою безграмотность!!! Есть проблема - и я озвучиваю ее, чтобы люди знали о ней!!! Еще раз говорю - у меня аналогичная карта была года 2 ранее - и я практически всегда пополнял ее в последний день - или черезprivatbank.ua/sendmoney или в посл. время через ipay.ua. ДЕНЬГИ ВСЕГДА ПРОВОДИЛИСЬ ПО СЧЕТУ В ТОТ ЖЕ ОПЕР. ДЕНЬ!!! ВСЕГДА!!! Это первый раз попадос на ровном месте!!! И в памятке от банка об этом канале пополнения вообще не слова!!! Ув. представитель - пожалуйста, обновите памятку - чтобы люди не попадали на деньги - укажите про переводы с карты на карту через сервисы мгновенных переводов - что и как проводиться и зачисляется по времени!!! Просто в других банках все сразу проводится, только у Вас такая петрушка непонятная происходит... Это очень важно!!! Спасибо Вам большое!!! Хоть я и попал на 490 грн., но хочу, чтобы никто больше такую ошибку не повторял!!!
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:39

  Chicheva написав:Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?

С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:59

Re: Альфа-Банк

  Dolphin399 написав:ДЕНЬГИ ВСЕГДА ПРОВОДИЛИСЬ ПО СЧЕТУ В ТОТ ЖЕ ОПЕР. ДЕНЬ!!! ВСЕГДА!!!

Принесите еще попкорна, шоу продолжается )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:02

Dolphin399
не любите учиться
как говаривал изв. профессор- молчать и слушать
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