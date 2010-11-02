Додано: Суб 08 чер, 2019 20:30

Слышь, ты Родничок-идиотина, я никому не позволю себя оскорблять!!! У меня высшее юридическое образование КНУ им. Шевченко!!! И учился я в школе на 4-5!!! Так что мимо про мою безграмотность!!! Есть проблема - и я озвучиваю ее, чтобы люди знали о ней!!! Еще раз говорю - у меня аналогичная карта была года 2 ранее - и я практически всегда пополнял ее в последний день - или черезprivatbank.ua/sendmoney или в посл. время через ipay.ua. ДЕНЬГИ ВСЕГДА ПРОВОДИЛИСЬ ПО СЧЕТУ В ТОТ ЖЕ ОПЕР. ДЕНЬ!!! ВСЕГДА!!! Это первый раз попадос на ровном месте!!! И в памятке от банка об этом канале пополнения вообще не слова!!! Ув. представитель - пожалуйста, обновите памятку - чтобы люди не попадали на деньги - укажите про переводы с карты на карту через сервисы мгновенных переводов - что и как проводиться и зачисляется по времени!!! Просто в других банках все сразу проводится, только у Вас такая петрушка непонятная происходит... Это очень важно!!! Спасибо Вам большое!!! Хоть я и попал на 490 грн., но хочу, чтобы никто больше такую ошибку не повторял!!!