P.S.
Stargazer212 - cвоей женушке нотации будешь читать мудила чертов!!!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:55
Re: Альфа-Банк
Уважаемый представитель Альфа-Банка - прошу обновить и внести в эту памятку -
P.S.
Stargazer212 - cвоей женушке нотации будешь читать мудила чертов!!!
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:06
Как таким безграмотным людям, с явными психическими отклонениями, вообще кредитные карты выдают? И эти люди ходят среди нас по улицам... страшно...
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:27
Re: Альфа-Банк
Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:30
Re: Альфа-Банк
Слышь, ты Родничок-идиотина, я никому не позволю себя оскорблять!!! У меня высшее юридическое образование КНУ им. Шевченко!!! И учился я в школе на 4-5!!! Так что мимо про мою безграмотность!!! Есть проблема - и я озвучиваю ее, чтобы люди знали о ней!!! Еще раз говорю - у меня аналогичная карта была года 2 ранее - и я практически всегда пополнял ее в последний день - или черезprivatbank.ua/sendmoney или в посл. время через ipay.ua. ДЕНЬГИ ВСЕГДА ПРОВОДИЛИСЬ ПО СЧЕТУ В ТОТ ЖЕ ОПЕР. ДЕНЬ!!! ВСЕГДА!!! Это первый раз попадос на ровном месте!!! И в памятке от банка об этом канале пополнения вообще не слова!!! Ув. представитель - пожалуйста, обновите памятку - чтобы люди не попадали на деньги - укажите про переводы с карты на карту через сервисы мгновенных переводов - что и как проводиться и зачисляется по времени!!! Просто в других банках все сразу проводится, только у Вас такая петрушка непонятная происходит... Это очень важно!!! Спасибо Вам большое!!! Хоть я и попал на 490 грн., но хочу, чтобы никто больше такую ошибку не повторял!!!
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:39
С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:59
Re: Альфа-Банк
Принесите еще попкорна, шоу продолжается )
Додано: Суб 08 чер, 2019 21:02
Dolphin399
не любите учиться
как говаривал изв. профессор- молчать и слушать
|