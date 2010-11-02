Додано: Суб 08 чер, 2019 22:24

Приветствую IMPRINTER! Респектище Вам большой как самому большому знатоку банковского дела и всех нюансов карточных продуктов банков Украины! К сожалению скрины закрытой прошлой карты не сохранились в инет-банке, но я отвечаю за свои слова - я много раз погашал долг через sendmoney в последний день в пределах опер. дня и все было нормально! Я пользуюсь сейчас только Приватом и Альфой - в Привате все переводы происходят как и положено! Т.е. мгновенно! И скрины тут никакие не нужны!!! Вы как умный уважаемый мной человек - просто прочтите эту памятку -https://alfabank.ua/upload/Pamiatka_klienty.pdf. Вот просто представьте, что Вы неофит - тут про сервисы переводов мгновенных с карты на карту вообще ничего не сказано!!! ВООБЩЕ!!! Переводы-то мгновенные - почему Альфа-банк ничего не написал на этот счет??? Люди переводят деньги думая что все отлично пришло, все погасилось. Почему нас, как клиентов не ставят в известность об этих тонких нюансах проводки средств по счету??? Т.е. деньги ты типа перевел, погасил всю задолженность, смс пришла о зачислении, ты думаешь что все погасил, расслабился... а потом на тебе... попадос!!! Вот просто скажите прочитав памятку - это все нормально??? На меня все напали тут как стая шакалов, типа я тупой и не секу фишку! А я считаю - что Банк должен донести до клиентов все эти нюансы, и не утаивать эту информацию! Я всегда выступаю за правду. И я считаю, что банк должен дополнить памятку и все четко расписать - процедуру зачисления переводов с карты на карту через сервисы мгновенных переводов с карты на карту, как и когда будет проходить проводка по счету, учитывая выходные дни. Уважаемый представитель Банка, прошу донести эту информацию до руководства и указать в памятке всю информацию по переводам через сервисы мгновенных переводов с карты на карту!!!