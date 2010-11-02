P.S.
Stargazer212 - cвоей женушке нотации будешь читать мудила чертов!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:55
Re: Альфа-Банк
Уважаемый представитель Альфа-Банка - прошу обновить и внести в эту памятку -
P.S.
Stargazer212 - cвоей женушке нотации будешь читать мудила чертов!!!
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:06
Как таким безграмотным людям, с явными психическими отклонениями, вообще кредитные карты выдают? И эти люди ходят среди нас по улицам... страшно...
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:27
Re: Альфа-Банк
Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:30
Re: Альфа-Банк
Слышь, ты Родничок-идиотина, я никому не позволю себя оскорблять!!! У меня высшее юридическое образование КНУ им. Шевченко!!! И учился я в школе на 4-5!!! Так что мимо про мою безграмотность!!! Есть проблема - и я озвучиваю ее, чтобы люди знали о ней!!! Еще раз говорю - у меня аналогичная карта была года 2 ранее - и я практически всегда пополнял ее в последний день - или черезprivatbank.ua/sendmoney или в посл. время через ipay.ua. ДЕНЬГИ ВСЕГДА ПРОВОДИЛИСЬ ПО СЧЕТУ В ТОТ ЖЕ ОПЕР. ДЕНЬ!!! ВСЕГДА!!! Это первый раз попадос на ровном месте!!! И в памятке от банка об этом канале пополнения вообще не слова!!! Ув. представитель - пожалуйста, обновите памятку - чтобы люди не попадали на деньги - укажите про переводы с карты на карту через сервисы мгновенных переводов - что и как проводиться и зачисляется по времени!!! Просто в других банках все сразу проводится, только у Вас такая петрушка непонятная происходит... Это очень важно!!! Спасибо Вам большое!!! Хоть я и попал на 490 грн., но хочу, чтобы никто больше такую ошибку не повторял!!!
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:39
С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:59
Re: Альфа-Банк
Принесите еще попкорна, шоу продолжается )
Додано: Суб 08 чер, 2019 21:02
Dolphin399
не любите учиться
как говаривал изв. профессор- молчать и слушать
Додано: Суб 08 чер, 2019 21:11
Неужто такие туп ые юристы в КНУ
Хотя если в школе было 4-5 то неудивительно, это очень низкий уровень знаний, как только вас в КНУ то приняли.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 08 чер, 2019 21:19
Не махайте ерундой или покажите скрин в студию с выпиской где в колонках Дата операции и Дата проводки у вас они одинаковые.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 22:24
Re: Альфа-Банк
Приветствую IMPRINTER! Респектище Вам большой как самому большому знатоку банковского дела и всех нюансов карточных продуктов банков Украины! К сожалению скрины закрытой прошлой карты не сохранились в инет-банке, но я отвечаю за свои слова - я много раз погашал долг через sendmoney в последний день в пределах опер. дня и все было нормально! Я пользуюсь сейчас только Приватом и Альфой - в Привате все переводы происходят как и положено! Т.е. мгновенно! И скрины тут никакие не нужны!!! Вы как умный уважаемый мной человек - просто прочтите эту памятку -https://alfabank.ua/upload/Pamiatka_klienty.pdf. Вот просто представьте, что Вы неофит - тут про сервисы переводов мгновенных с карты на карту вообще ничего не сказано!!! ВООБЩЕ!!! Переводы-то мгновенные - почему Альфа-банк ничего не написал на этот счет??? Люди переводят деньги думая что все отлично пришло, все погасилось. Почему нас, как клиентов не ставят в известность об этих тонких нюансах проводки средств по счету??? Т.е. деньги ты типа перевел, погасил всю задолженность, смс пришла о зачислении, ты думаешь что все погасил, расслабился... а потом на тебе... попадос!!! Вот просто скажите прочитав памятку - это все нормально??? На меня все напали тут как стая шакалов, типа я тупой и не секу фишку! А я считаю - что Банк должен донести до клиентов все эти нюансы, и не утаивать эту информацию! Я всегда выступаю за правду. И я считаю, что банк должен дополнить памятку и все четко расписать - процедуру зачисления переводов с карты на карту через сервисы мгновенных переводов с карты на карту, как и когда будет проходить проводка по счету, учитывая выходные дни. Уважаемый представитель Банка, прошу донести эту информацию до руководства и указать в памятке всю информацию по переводам через сервисы мгновенных переводов с карты на карту!!!
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