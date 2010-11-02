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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7193719471957196>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:26

  Dolphin399 написав:Я не лох! Это у меня вторая карта "Максимум-готівка"! Первую я закрыл, лимит был 14300! И я всегда в последний день кидал или через sendmoney или ipay!!! и всегда все проходило в тот же день!!! Так что Ваши смешочки сдесь не уместны!!! Меня тупо нагнули и поимели на 490 грн!!! Впервые в жизни!!! Скажите, ну почему если я перевожу моментальный платеж - я должен думать, что он проведется не моментально??? ААА??? В этом и есть весь сакральный смысл этого моментального перевода с карты на карту - упасть сразу!!! И зачислиться на счет в этот же опер.день!!! А не через 2 дня!!! В любом случае - я это запомнил!!! Отплата обязательно будет!!! :)))


p2p надо переводить за 5-7 дней до конца месяца. Если надо мгновенное, то через кассу или банкомат в опер. время, желательно за 2 дня до конца месяца. Если не нравится такое, то юзайте примат или моно.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:28

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:до конца месяца

А причем здесь конец, када у Алки вместо него РД?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:30

  clientage написав:
  proftpd66 написав:до конца месяца

А причем здесь конец, када у Алки вместо него РД?


можно пополнить через кассу и/или банкомат в конце РД (29-30 числа) и разумеется в опер. время. И пациент остается грейсе. Может снимется 60 грн.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 08 чер, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:30

  rudnitep написав:Подскажите какую лучше кредитку выбрать от Альфы?
По тарифам, похоже, что самая адекватная из карт - Максимум которая MasterCard Gold. (самый низкий процент в случае выхода из грейса, нет платы за РКО и есть кешью).
Или есть какие-то нюансы?

где вы взяли инфу про максимку MasterCard Gold ?
я другое вижу
https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLIST_FIN-04.2019.pdf
а РКО это фирменная фишка от аллы. без РКО у аллы токо одна кредитка - максимка платиновая с годовым обслуживанием 750 грн. те же яйца только в профиль.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 08 чер, 2019 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:43

  Dolphin399 написав: Банк должен донести до клиентов все эти нюансы, и не утаивать эту информацию!

так а что банк утаил?
там же в памятке грязным по белому под каждым пунктом написано срок зачисления денег на счет
или вам лень даже прочитать и банк обвинить проще?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:19

спецом зашел глянуть
дошло ли
похоже и не дойдет :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:37

  v57 написав:спецом зашел глянуть
дошло ли
похоже и не дойдет :)

Там, судя по стилю написания постов, какой-то подросток, мечтающий поступить в КНУ на юрфак.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:58

  mephala написав:
  rudnitep написав:Подскажите какую лучше кредитку выбрать от Альфы?
По тарифам, похоже, что самая адекватная из карт - Максимум которая MasterCard Gold. (самый низкий процент в случае выхода из грейса, нет платы за РКО и есть кешью).
Или есть какие-то нюансы?

где вы взяли инфу про максимку MasterCard Gold ?
я другое вижу
https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLIST_FIN-04.2019.pdf
а РКО это фирменная фишка от аллы. без РКО у аллы токо одна кредитка - максимка платиновая с годовым обслуживанием 750 грн. те же яйца только в профиль.


с сайта альфы. вторая страница.

https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:05

rudnitep
она закрыта для выпуска что новым клиентам что старым.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:17

  mephala написав:rudnitep
она закрыта для выпуска что новым клиентам что старым.


Так а почему тарифы есть на сайте?
rudnitep
 
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