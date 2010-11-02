Dolphin399 написав:Я не лох! Это у меня вторая карта "Максимум-готівка"! Первую я закрыл, лимит был 14300! И я всегда в последний день кидал или через sendmoney или ipay!!! и всегда все проходило в тот же день!!! Так что Ваши смешочки сдесь не уместны!!! Меня тупо нагнули и поимели на 490 грн!!! Впервые в жизни!!! Скажите, ну почему если я перевожу моментальный платеж - я должен думать, что он проведется не моментально??? ААА??? В этом и есть весь сакральный смысл этого моментального перевода с карты на карту - упасть сразу!!! И зачислиться на счет в этот же опер.день!!! А не через 2 дня!!! В любом случае - я это запомнил!!! Отплата обязательно будет!!! ))
p2p надо переводить за 5-7 дней до конца месяца. Если надо мгновенное, то через кассу или банкомат в опер. время, желательно за 2 дня до конца месяца. Если не нравится такое, то юзайте примат или моно.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
rudnitep написав:Подскажите какую лучше кредитку выбрать от Альфы? По тарифам, похоже, что самая адекватная из карт - Максимум которая MasterCard Gold. (самый низкий процент в случае выхода из грейса, нет платы за РКО и есть кешью). Или есть какие-то нюансы?
rudnitep написав:Подскажите какую лучше кредитку выбрать от Альфы? По тарифам, похоже, что самая адекватная из карт - Максимум которая MasterCard Gold. (самый низкий процент в случае выхода из грейса, нет платы за РКО и есть кешью). Или есть какие-то нюансы?