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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7193719471957196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:18

rudnitep
ну видать еще не у всех закончились карты когда то выпущенные.
mephala
 
Повідомлень: 4600
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 621 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:21

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Chicheva написав:Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?

С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
Да с нее самой, а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?
Chicheva
 
Повідомлень: 152
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:39

  mephala написав:rudnitep
ну видать еще не у всех закончились карты когда то выпущенные.


ясно. а когда у альфы наступает РД?
rudnitep
 
Повідомлень: 95
З нами з: 16.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:45

  rudnitep написав:
  mephala написав:rudnitep
ну видать еще не у всех закончились карты когда то выпущенные.


ясно. а когда у альфы наступает РД?

день когда подписываете договор и есть РД по карте.
mephala
 
Повідомлень: 4600
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 621 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:46

  Chicheva написав:
clientage написав:
  Chicheva написав:Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?

С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
Да с нее самой, а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?

что бы погасить эту трату нада погасить в ноль. если есть рассрочки их гасить не нужно.
mephala
 
Повідомлень: 4600
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 621 раз.
 
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  #<1 ... 7193719471957196
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