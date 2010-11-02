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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 00:18
rudnitep
ну видать еще не у всех закончились карты когда то выпущенные.
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mephala
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Додано: Нед 09 чер, 2019 00:21
clientage написав: Chicheva написав:
Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?
С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
Да с нее самой, а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?
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Chicheva
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Додано: Нед 09 чер, 2019 00:39
mephala написав:rudnitep
ну видать еще не у всех закончились карты когда то выпущенные.
ясно. а когда у альфы наступает РД?
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rudnitep
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Додано: Нед 09 чер, 2019 00:45
rudnitep написав: mephala написав:rudnitep
ну видать еще не у всех закончились карты когда то выпущенные.
ясно. а когда у альфы наступает РД?
день когда подписываете договор и есть РД по карте.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 00:46
Chicheva написав: clientage написав: Chicheva написав:
Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?
С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
Да с нее самой, а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?
что бы погасить эту трату нада погасить в ноль. если есть рассрочки их гасить не нужно.
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mephala
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