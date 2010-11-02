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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7193719471957196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:18

rudnitep
ну видать еще не у всех закончились карты когда то выпущенные.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:21

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Chicheva написав:Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?

С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
Да с нее самой, а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:39

  mephala написав:rudnitep
ну видать еще не у всех закончились карты когда то выпущенные.


ясно. а когда у альфы наступает РД?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:45

  rudnitep написав:
  mephala написав:rudnitep
ну видать еще не у всех закончились карты когда то выпущенные.


ясно. а когда у альфы наступает РД?

день когда подписываете договор и есть РД по карте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:46

  Chicheva написав:
clientage написав:
  Chicheva написав:Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?

С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
Да с нее самой, а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?

что бы погасить эту трату нада погасить в ноль. если есть рассрочки их гасить не нужно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:21

  Chicheva написав:
clientage написав:
  Chicheva написав:Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?

С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
Да с нее самой, а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?

Угу. Выводить в 0, ну кроме рассрочек. Узнать на саппорте, какие уже начислили %% за ту трату, причем саппорт видит тока начисление на предыдущий день, а вот за текущий нуна самому спрогнозировать :)
Добавить эту невидимую задолженность к текущей (ну кроме рассрочек) и загаситься по номеру картсчета (а не так как дельфины гасятся). На следующий день после погашения увидите в выписке снятие этих %%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:45

  clientage написав:
  Chicheva написав:
clientage написав:С Максимки?
Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
Да с нее самой, а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?

Угу. Выводить в 0, ну кроме рассрочек. Узнать на саппорте, какие уже начислили %% за ту трату, причем саппорт видит тока начисление на предыдущий день, а вот за текущий нуна самому спрогнозировать :)
Добавить эту невидимую задолженность к текущей (ну кроме рассрочек) и загаситься по номеру картсчета (а не так как дельфины гасятся). На следующий день после погашения увидите в выписке снятие этих %%

По ЕКО лише в РД знімуть %.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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