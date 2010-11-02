Chicheva написав:Подскажите mcc 6012 с кредитных тут нормально в грейсе проходит?
С Максимки? Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
Да с нее самой, а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?
Угу. Выводить в 0, ну кроме рассрочек. Узнать на саппорте, какие уже начислили %% за ту трату, причем саппорт видит тока начисление на предыдущий день, а вот за текущий нуна самому спрогнозировать Добавить эту невидимую задолженность к текущей (ну кроме рассрочек) и загаситься по номеру картсчета (а не так как дельфины гасятся). На следующий день после погашения увидите в выписке снятие этих %%
clientage написав:С Максимки? Нее, выпадает из грейса! И 6538 тоже...да и вааще все, шо на 6ххх
Да с нее самой, а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?
Угу. Выводить в 0, ну кроме рассрочек. Узнать на саппорте, какие уже начислили %% за ту трату, причем саппорт видит тока начисление на предыдущий день, а вот за текущий нуна самому спрогнозировать Добавить эту невидимую задолженность к текущей (ну кроме рассрочек) и загаситься по номеру картсчета (а не так как дельфины гасятся). На следующий день после погашения увидите в выписке снятие этих %%
По ЕКО лише в РД знімуть %.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Chicheva написав:...а как теперь это дело правильно закрыть с наименьшими потерями - выводить в ноль или только эту трату загасить?
Угу. Выводить в 0, ну кроме рассрочек. Узнать на саппорте, какие уже начислили %% за ту трату, причем саппорт видит тока начисление на предыдущий день, а вот за текущий нуна самому спрогнозировать Добавить эту невидимую задолженность к текущей (ну кроме рассрочек) и загаситься по номеру картсчета (а не так как дельфины гасятся). На следующий день после погашения увидите в выписке снятие этих %%
По ЕКО лише в РД знімуть %.
Я рассказал свой опыт со старой Максимум Голд (еще до Рассрочек)
mephala написав:где вы взяли инфу про максимку MasterCard Gold ? я другое вижу https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLI ... 4.2019.pdf а РКО это фирменная фишка от аллы. без РКО у аллы токо одна кредитка - максимка платиновая с годовым обслуживанием 750 грн. те же яйца только в профиль.
народ а шо там за страховка? шото нужное или пшик? и шо по этой карте с лаунжем в Жулянах? (на сайте мастера показывает шо лаунж в Жулянах тоже бесплатно для платинум, а Алла даёт инфу шо токо Борисполь) и правильно ли я понимаю шо там будет одна плата в год 750грю и усё?
clientage написав:Угу. Выводить в 0, ну кроме рассрочек. Узнать на саппорте, какие уже начислили %% за ту трату, причем саппорт видит тока начисление на предыдущий день, а вот за текущий нуна самому спрогнозировать Добавить эту невидимую задолженность к текущей (ну кроме рассрочек) и загаситься по номеру картсчета (а не так как дельфины гасятся). На следующий день после погашения увидите в выписке снятие этих %%
так детально не обязательно гаситься в ноль. достаточно в ноль погасить сумму которую видно. просто начисленные проценты от момента взятия денег до их гашения вылезут в РД. если эти проценты влезут в 20 грн страховочных то все будет ОК. ну если там предположительно больше то лучше таки закинуть перед РД сумму процентов.