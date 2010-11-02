mephala написав:clientage написав:Угу. Выводить в 0, ну кроме рассрочек. Узнать на саппорте, какие уже начислили %% за ту трату, причем саппорт видит тока начисление на предыдущий день, а вот за текущий нуна самому спрогнозировать
Добавить эту невидимую задолженность к текущей (ну кроме рассрочек) и загаситься по номеру картсчета (а не так как дельфины гасятся). На следующий день после погашения увидите в выписке снятие этих %%
так детально не обязательно гаситься в ноль. достаточно в ноль погасить сумму которую видно. просто начисленные проценты от момента взятия денег до их гашения вылезут в РД.
если эти проценты влезут в 20 грн страховочных то все будет ОК.
ну если там предположительно больше то лучше таки закинуть перед РД сумму процентов.
Вполне возможно, шо при полном погашении задолженности ежедневно начисляемый штраф остановится, но будет удержан именно в РД
Я чото помню, шо я не смог точно вычислить сумму ежедневного начисления штрафа и влетел на овердрафт уже после погашения. Но потом таки поборол оте ежедневные начисления переплатив 5 коп