RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7194719571967197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:22

  mephala написав:
  clientage написав:Угу. Выводить в 0, ну кроме рассрочек. Узнать на саппорте, какие уже начислили %% за ту трату, причем саппорт видит тока начисление на предыдущий день, а вот за текущий нуна самому спрогнозировать :)
Добавить эту невидимую задолженность к текущей (ну кроме рассрочек) и загаситься по номеру картсчета (а не так как дельфины гасятся). На следующий день после погашения увидите в выписке снятие этих %%

так детально не обязательно гаситься в ноль. достаточно в ноль погасить сумму которую видно. просто начисленные проценты от момента взятия денег до их гашения вылезут в РД.
если эти проценты влезут в 20 грн страховочных то все будет ОК.
ну если там предположительно больше то лучше таки закинуть перед РД сумму процентов.

Вполне возможно, шо при полном погашении задолженности ежедневно начисляемый штраф остановится, но будет удержан именно в РД
Я чото помню, шо я не смог точно вычислить сумму ежедневного начисления штрафа и влетел на овердрафт уже после погашения. Но потом таки поборол оте ежедневные начисления переплатив 5 коп :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28412
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2277 раз.
Подякували: 3289 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:37

clientage
я бы не назвал это штрафом =)
это проценты на сумму которая не входит в грейс. и пока сумма не погашена тикают проценты которые предъявляются к уплате в РД.
если кредитка выгребена под ноль то таки эти проценты могут предъявить в овердрафт.
mephala
 
Повідомлень: 4603
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7194719571967197
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Фантом і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 492, 493, 494
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4931 665785
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 чер, 2019 15:07
clientage
А-Банк 1 ... 1234, 1235, 1236
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12357 1779712
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2019 20:13
Вкладчик1234
Идея Банк 1 ... 1619, 1620, 1621
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16206 2300599
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2019 18:13
Kritik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.