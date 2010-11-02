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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 05:55
Планирую поездку за границу и собирался взять с собой две алочкины кредитки: ЭКО и обычный Максимум.
И... впервые за много лет пользования разными картами вдруг задумался на тему безопасности их использования там. Карты обе - с магнитной полосой и без ввода PIN-кода. Не стремно ли их юзать там?
Кто что думает?
Да, помню, было какое-то предложение по обмену на чиповые бесконтактные... но до меня сие чудное предложение не дошло, увы...
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Искатель
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Додано: Пон 10 чер, 2019 06:59
Искатель написав:
Планирую поездку за границу и собирался взять с собой две алочкины кредитки: ЭКО и обычный Максимум.
И... впервые за много лет пользования разными картами вдруг задумался на тему безопасности их использования там. Карты обе - с магнитной полосой и без ввода PIN-кода. Не стремно ли их юзать там?
Кто что думает?
Да, помню, было какое-то предложение по обмену на чиповые бесконтактные... но до меня сие чудное предложение не дошло, увы...
Прежде всего зависит от страны. К примеру в Испании и Чехии я использовал максимку-полосатика и все без малейших проблем, а в Мексике у меня как-то умудрились скримнуть даже чипованную карту (потом приходили смс о попытке снять с нее на Филиппинах и в США - благо на карте было уже 0).
Но на самом деле тот факт, что карта настроена правильно - без ввода пина как раз возлагает всю ответственность на владельца терминала - если он проведет операцию без вашей подписи - Вы всегда вправе будете ее опротестовать и почти наверняка вам деньги вернутся. Да не мгновенно, да надо будет позаполнять ряд форм, но результат будет в Вашу пользу. Поэтому в Вашем случае я бы больше переживал ни по поводу хищения средств, а по поводу того что в ряде стран Европы многие кассиры, привыкшие к чипам и контаХтлессу, уже попросту не знают "куда прикладывать "полосатую" карту к терминалу"
. И даже говорят что есть терминалы не принимающие "полосатиков", но мне такие не попадались.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 07:06
clientage написав: mephala написав: clientage написав:
Угу. Выводить в 0, ну кроме рассрочек. Узнать на саппорте, какие уже начислили %% за ту трату, причем саппорт видит тока начисление на предыдущий день, а вот за текущий нуна самому спрогнозировать
Добавить эту невидимую задолженность к текущей (ну кроме
рассрочек) и загаситься по номеру картсчета (а не так как дельфины гасятся). На следующий день после погашения увидите в выписке снятие этих %%
так детально не обязательно гаситься в ноль. достаточно в ноль погасить сумму которую видно. просто начисленные проценты от момента взятия денег до их гашения вылезут в РД.
если эти проценты влезут в 20 грн страховочных то все будет ОК.
ну если там предположительно больше то лучше таки закинуть перед РД сумму процентов.
Вполне возможно, шо при полном погашении задолженности ежедневно начисляемый штраф остановится, но будет удержан именно в РД
Я чото помню, шо я не смог точно вычислить сумму ежедневного начисления штрафа и влетел на овердрафт уже после погашения. Но потом таки поборол оте ежедневные начисления переплатив 5 коп
Да там сумма небольшая изначально и трата была в выходной, я ее загашу ещё до проведения по счету. Это вот таким образом кстати Сушия безналом предлагает оплату чаевых через 6012
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