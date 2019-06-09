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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7194719571967197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 05:55

Безопасность использования кредиток за рубежом

Планирую поездку за границу и собирался взять с собой две алочкины кредитки: ЭКО и обычный Максимум.
И... впервые за много лет пользования разными картами вдруг задумался на тему безопасности их использования там. Карты обе - с магнитной полосой и без ввода PIN-кода. Не стремно ли их юзать там?
Кто что думает?

Да, помню, было какое-то предложение по обмену на чиповые бесконтактные... но до меня сие чудное предложение не дошло, увы...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:59

  Искатель написав:Планирую поездку за границу и собирался взять с собой две алочкины кредитки: ЭКО и обычный Максимум.
И... впервые за много лет пользования разными картами вдруг задумался на тему безопасности их использования там. Карты обе - с магнитной полосой и без ввода PIN-кода. Не стремно ли их юзать там?
Кто что думает?

Да, помню, было какое-то предложение по обмену на чиповые бесконтактные... но до меня сие чудное предложение не дошло, увы...

Прежде всего зависит от страны. К примеру в Испании и Чехии я использовал максимку-полосатика и все без малейших проблем, а в Мексике у меня как-то умудрились скримнуть даже чипованную карту (потом приходили смс о попытке снять с нее на Филиппинах и в США - благо на карте было уже 0).
Но на самом деле тот факт, что карта настроена правильно - без ввода пина как раз возлагает всю ответственность на владельца терминала - если он проведет операцию без вашей подписи - Вы всегда вправе будете ее опротестовать и почти наверняка вам деньги вернутся. Да не мгновенно, да надо будет позаполнять ряд форм, но результат будет в Вашу пользу. Поэтому в Вашем случае я бы больше переживал ни по поводу хищения средств, а по поводу того что в ряде стран Европы многие кассиры, привыкшие к чипам и контаХтлессу, уже попросту не знают "куда прикладывать "полосатую" карту к терминалу" :). И даже говорят что есть терминалы не принимающие "полосатиков", но мне такие не попадались.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:06

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  mephala написав:
  clientage написав:Угу. Выводить в 0, ну кроме рассрочек. Узнать на саппорте, какие уже начислили %% за ту трату, причем саппорт видит тока начисление на предыдущий день, а вот за текущий нуна самому спрогнозировать :)
Добавить эту невидимую задолженность к текущей (ну кроме рассрочек) и загаситься по номеру картсчета (а не так как дельфины гасятся). На следующий день после погашения увидите в выписке снятие этих %%

так детально не обязательно гаситься в ноль. достаточно в ноль погасить сумму которую видно. просто начисленные проценты от момента взятия денег до их гашения вылезут в РД.
если эти проценты влезут в 20 грн страховочных то все будет ОК.
ну если там предположительно больше то лучше таки закинуть перед РД сумму процентов.

Вполне возможно, шо при полном погашении задолженности ежедневно начисляемый штраф остановится, но будет удержан именно в РД
Я чото помню, шо я не смог точно вычислить сумму ежедневного начисления штрафа и влетел на овердрафт уже после погашения. Но потом таки поборол оте ежедневные начисления переплатив 5 коп :evil:
Да там сумма небольшая изначально и трата была в выходной, я ее загашу ещё до проведения по счету. Это вот таким образом кстати Сушия безналом предлагает оплату чаевых через 6012
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:41

  Фантом написав:
  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Друзья помогите. Когда-то закрывал свою карту через МАБ, сейчас хотел сделать тоже самое. Но не могу вспомнить как. Где искать?

Фантом, добрый день. Данная функция в МАБ уже не доступна.

Через горячую линию хоть можно закрыть? Не хочется время терять.

Фантом, добрый день. Можно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:46

  EvgCapp написав:
  Ukrainian написав:На початку року поповняв рахунок інтертелеком комісії наче не було. Зараз поповнював комісія 2 грн
Давно ввели?

В МАБе уже давненько, по крайней мере с осени за моб. связь и детсады(!) есть комиссия. Давно хотел спросить офпреда, чем детские садики не угодили..

EvgCapp, добрый день. Тут я даже и не подскажу, решение ответственного подразделения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:01

  uaprofi написав:
  mephala написав:где вы взяли инфу про максимку MasterCard Gold ?
я другое вижу
https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLI ... 4.2019.pdf
а РКО это фирменная фишка от аллы. без РКО у аллы токо одна кредитка - максимка платиновая с годовым обслуживанием 750 грн. те же яйца только в профиль.


народ а шо там за страховка? шото нужное или пшик?
и шо по этой карте с лаунжем в Жулянах? (на сайте мастера показывает шо лаунж в Жулянах тоже бесплатно для платинум, а Алла даёт инфу шо токо Борисполь)
и правильно ли я понимаю шо там будет одна плата в год 750грю и усё?

uaprofi, добрый день. Страховка от фин.рисков, несчастного случая и добровольное страхование медицинских расходов во время путешествия по Украине. MasterCard Lounge доступен в терминале D, аэропорта Борисполь. РКО по карте 750 грн. в год. (правильно понимаете).
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:29

  Dolphin399 написав:Уважаемый представитель Альфа-Банка - прошу обновить и внести в эту памятку - https://alfabank.ua/upload/Pamiatka_klienty.pdf информацию о том, что мгновенный перевод с карты на карту (ipay.ua, privatbank.ua/sendmoney) зачисляется не сразу, а проводиться по счету только через 2 дня!!! Тут об этом информации вообще нет!!! В других банках такие переводы проводятся в тот же опер. день!!! Благодарю!!!

Dolphin399, добрый день. Укажите, пожалуйста, путь, по которому находится указанная вами ссылка. Сумма при р2р переводе на балансе появляется сразу, распределение проходит на второй рабочий банковский день. У нас есть рекомендованные каналы погашения, информация о них находится тут - https://alfabank.ua/pogashenie/pogashenie-kredita.
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