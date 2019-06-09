Додано: Пон 10 чер, 2019 06:59

Искатель написав: Планирую поездку за границу и собирался взять с собой две алочкины кредитки: ЭКО и обычный Максимум.

И... впервые за много лет пользования разными картами вдруг задумался на тему безопасности их использования там. Карты обе - с магнитной полосой и без ввода PIN-кода. Не стремно ли их юзать там?

Кто что думает?



Да, помню, было какое-то предложение по обмену на чиповые бесконтактные... но до меня сие чудное предложение не дошло, увы... Планирую поездку за границу и собирался взять с собой две алочкины кредитки: ЭКО и обычный Максимум.И... впервые за много лет пользования разными картами вдруг задумался на тему безопасности их использования там. Карты обе - с магнитной полосой и без ввода PIN-кода. Не стремно ли их юзать там?Кто что думает?Да, помню, было какое-то предложение по обмену на чиповые бесконтактные... но до меня сие чудное предложение не дошло, увы...

Прежде всего зависит от страны. К примеру в Испании и Чехии я использовал максимку-полосатика и все без малейших проблем, а в Мексике у меня как-то умудрились скримнуть даже чипованную карту (потом приходили смс о попытке снять с нее на Филиппинах и в США - благо на карте было уже 0).Но на самом деле тот факт, что карта настроена правильно - без ввода пина как раз возлагает всю ответственность на владельца терминала - если он проведет операцию без вашей подписи - Вы всегда вправе будете ее опротестовать и почти наверняка вам деньги вернутся. Да не мгновенно, да надо будет позаполнять ряд форм, но результат будет в Вашу пользу. Поэтому в Вашем случае я бы больше переживал ни по поводу хищения средств, а по поводу того что в ряде стран Европы многие кассиры, привыкшие к чипам и контаХтлессу, уже попросту не знают "куда прикладывать "полосатую" карту к терминалу". И даже говорят что есть терминалы не принимающие "полосатиков", но мне такие не попадались.