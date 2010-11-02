Прочитал на Минфине о новых тарифах ФЛП "OK, Альфа", решил поинтересоваться чуть глубже. Что сказать, Альфа в своем репертуаре...
- несмотря на то, что банк планирует всех перевести в ближайшее время на новые тарифы для МСБ, если хочешь перейти сам, то переход платный - интерфейс, что веб, что мобильного приложения ужасный - просто нет слов насколько глупо и неудобно выполнен - помимо интерфейса, мобильное приложение нестабильно и слетает через раз на простейшем обновлении остатков счетов - вебсайт не содержит внятной и полной информации, спрашиваешь у оператора, что вот на Минфине в статье пишут так и так, на сайте у вас ничего не сказано, это верная информация или нет? оказывается, что в посторонней статье написано верно - мой текущий тариф отображается под новым именем несмотря на то, что я ни сном, ни духом о том, что меня когда-то перевели с тарифа на тариф. То есть с одной стороны тарификация идет ожидаемая, но система отображает, что я нахожусь на каком-то другом неизвестном мне тарифе
Flamingo написав:Поэтому в Вашем случае я бы больше переживал ни по поводу хищения средств, а по поводу того что в ряде стран Европы многие кассиры, привыкшие к чипам и контаХтлессу, уже попросту не знают "куда прикладывать "полосатую" карту к терминалу" .
Полосатик уже в диковинку, даже если примут, начинают тупить по инструкции, т.е. спрашивать паспорт. Это неудобно. Но, сейчас можно заказать добку с чипом, или перевыпустить основную. Советую воспользоваться, если время до поездки еще есть.
Ну как раз з максимкой полосатиком мгновенного выпуска паспорт особо ничем и не поможет - т.к. он не именной. Кстати в прошлом году платил ним что в Испании что в Чехии (заправки, кафе, продуктовые магащины) - паспорт не спросили ни разу, но карту крутили ища где же у неё чип . И в прошлом году Максимка на шару с чипом не перевыпускался, а в этом году да - я свой поменял
Flamingo написав:Ну как раз з максимкой полосатиком мгновенного выпуска паспорт особо ничем и не поможет - т.к. он не именной.
Это не играет никакой роли. По инструкции кассир, если видит карту без чипа, должен спросить паспорт. Раньше на это забивали, а сейчас, когда без чипа одна карта из ста, спрашивают, хоть и не всегда.
Хочу понять логику что даст предъявление паспорта. К примеру в Мексике в wallmart'e у меня спросили паспорт к чипованной карте, но именно чтобы свериться имя и фамилию. По не именной факт наличия паспорта вообще ни о чем. Не станут же они ксерить паспорт, чтобы приложить к чеку
Flamingo написав:Ну как раз з максимкой полосатиком мгновенного выпуска паспорт особо ничем и не поможет - т.к. он не именной.
Это не играет никакой роли. По инструкции кассир, если видит карту без чипа, должен спросить паспорт. Раньше на это забивали, а сейчас, когда без чипа одна карта из ста, спрашивают, хоть и не всегда.
Хочу понять логику что даст предъявление паспорта. К примеру в Мексике в wallmart'e у меня спросили паспорт к чипованной карте, но именно чтобы свериться имя и фамилию. По не именной факт наличия паспорта вообще ни о чем. Не станут же они ксерить паспорт, чтобы приложить к чеку
Несколько раз продавцы, просившие показать паспорт к безимянной карте, старательно вписывали в чек имя и фамилию