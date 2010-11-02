Додано: Пон 10 чер, 2019 09:21

Прочитал на Минфине о новых тарифах ФЛП "OK, Альфа", решил поинтересоваться чуть глубже. Что сказать, Альфа в своем репертуаре...



- несмотря на то, что банк планирует всех перевести в ближайшее время на новые тарифы для МСБ, если хочешь перейти сам, то переход платный

- интерфейс, что веб, что мобильного приложения ужасный - просто нет слов насколько глупо и неудобно выполнен

- помимо интерфейса, мобильное приложение нестабильно и слетает через раз на простейшем обновлении остатков счетов

- вебсайт не содержит внятной и полной информации, спрашиваешь у оператора, что вот на Минфине в статье пишут так и так, на сайте у вас ничего не сказано, это верная информация или нет? оказывается, что в посторонней статье написано верно

- мой текущий тариф отображается под новым именем несмотря на то, что я ни сном, ни духом о том, что меня когда-то перевели с тарифа на тариф. То есть с одной стороны тарификация идет ожидаемая, но система отображает, что я нахожусь на каком-то другом неизвестном мне тарифе