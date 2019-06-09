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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7196719771987199>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:21

OK, Альфа

Прочитал на Минфине о новых тарифах ФЛП "OK, Альфа", решил поинтересоваться чуть глубже. Что сказать, Альфа в своем репертуаре...

- несмотря на то, что банк планирует всех перевести в ближайшее время на новые тарифы для МСБ, если хочешь перейти сам, то переход платный
- интерфейс, что веб, что мобильного приложения ужасный - просто нет слов насколько глупо и неудобно выполнен
- помимо интерфейса, мобильное приложение нестабильно и слетает через раз на простейшем обновлении остатков счетов
- вебсайт не содержит внятной и полной информации, спрашиваешь у оператора, что вот на Минфине в статье пишут так и так, на сайте у вас ничего не сказано, это верная информация или нет? оказывается, что в посторонней статье написано верно
- мой текущий тариф отображается под новым именем несмотря на то, что я ни сном, ни духом о том, что меня когда-то перевели с тарифа на тариф. То есть с одной стороны тарификация идет ожидаемая, но система отображает, что я нахожусь на каком-то другом неизвестном мне тарифе
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:51

  wig написав:
  Flamingo написав:Поэтому в Вашем случае я бы больше переживал ни по поводу хищения средств, а по поводу того что в ряде стран Европы многие кассиры, привыкшие к чипам и контаХтлессу, уже попросту не знают "куда прикладывать "полосатую" карту к терминалу" :).

Полосатик уже в диковинку, даже если примут, начинают тупить по инструкции, т.е. спрашивать паспорт. Это неудобно. Но, сейчас можно заказать добку с чипом, или перевыпустить основную. Советую воспользоваться, если время до поездки еще есть.

Ну как раз з максимкой полосатиком мгновенного выпуска паспорт особо ничем и не поможет - т.к. он не именной. Кстати в прошлом году платил ним что в Испании что в Чехии (заправки, кафе, продуктовые магащины) - паспорт не спросили ни разу, но карту крутили ища где же у неё чип :). И в прошлом году Максимка на шару с чипом не перевыпускался, а в этом году да - я свой поменял
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:04

  Flamingo написав:Ну как раз з максимкой полосатиком мгновенного выпуска паспорт особо ничем и не поможет - т.к. он не именной.

Это не играет никакой роли. По инструкции кассир, если видит карту без чипа, должен спросить паспорт. Раньше на это забивали, а сейчас, когда без чипа одна карта из ста, спрашивают, хоть и не всегда.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:14

  wig написав:
  Flamingo написав:Ну как раз з максимкой полосатиком мгновенного выпуска паспорт особо ничем и не поможет - т.к. он не именной.

Это не играет никакой роли. По инструкции кассир, если видит карту без чипа, должен спросить паспорт. Раньше на это забивали, а сейчас, когда без чипа одна карта из ста, спрашивают, хоть и не всегда.

Хочу понять логику что даст предъявление паспорта. К примеру в Мексике в wallmart'e у меня спросили паспорт к чипованной карте, но именно чтобы свериться имя и фамилию. По не именной факт наличия паспорта вообще ни о чем. Не станут же они ксерить паспорт, чтобы приложить к чеку
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:15

  wig написав:
  Flamingo написав:Ну как раз з максимкой полосатиком мгновенного выпуска паспорт особо ничем и не поможет - т.к. он не именной.

Это не играет никакой роли. По инструкции кассир, если видит карту без чипа, должен спросить паспорт. Раньше на это забивали, а сейчас, когда без чипа одна карта из ста, спрашивают, хоть и не всегда.

Ваащето неименные карты не предназначены для покупок офлайн. Они тока лехтрон юз онли. Так шо на кассе с безымянкой вааще могут отказать в обслуживани :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:41

  Chicheva написав:Да там сумма небольшая изначально и трата была в выходной, я ее загашу ещё до проведения по счету. Это вот таким образом кстати Сушия безналом предлагает оплату чаевых через 6012

я бы так не спешил. что бы не попасть на комисс снятия своих денег.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:09

  Flamingo написав:
  wig написав:
  Flamingo написав:Ну как раз з максимкой полосатиком мгновенного выпуска паспорт особо ничем и не поможет - т.к. он не именной.

Это не играет никакой роли. По инструкции кассир, если видит карту без чипа, должен спросить паспорт. Раньше на это забивали, а сейчас, когда без чипа одна карта из ста, спрашивают, хоть и не всегда.

Хочу понять логику что даст предъявление паспорта. К примеру в Мексике в wallmart'e у меня спросили паспорт к чипованной карте, но именно чтобы свериться имя и фамилию. По не именной факт наличия паспорта вообще ни о чем. Не станут же они ксерить паспорт, чтобы приложить к чеку

Несколько раз продавцы, просившие показать паспорт к безимянной карте, старательно вписывали в чек имя и фамилию
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:15

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:
  Искатель написав:Да, помню, было какое-то предложение по обмену на чиповые бесконтактные... но до меня сие чудное предложение не дошло, увы...

А как оно должно было до вас дойти - личным приглашением? :?

Берёте, заказываете перевыпуск на горячей линии, потом получаете в удобном для вас отделении. Для Максимума во всяком случае именно так.
Для Эко так же нормальные карты перевыпускают?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:22

Re: Рассрочки

Просветите, пожалуйста.
Ухудшение условий по досрочному погашению рассрочек уже или ожидается?
При досрочном погашении рассрочки комиссия только за прошедшие периоды?
Спасибо.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:28

Re: Альфа-Банк. Курс валют при расчете картами

Курсы валют Альфы при расчете картой Максимум за границей стали намного хуже моно и Приват.
Что произошло? :(

Зображення
Востаннє редагувалось Олег1964 в Пон 10 чер, 2019 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Олег1964
 
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