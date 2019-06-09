Flamingo написав:... в ряде стран Европы многие кассиры, привыкшие к чипам и контаХтлессу, уже попросту не знают "куда прикладывать "полосатую" карту к терминалу" . И даже говорят что есть терминалы не принимающие "полосатиков", но мне такие не попадались.
Мне все чаще и чаще попадаются как раз такие терминалы, куда полоску и не куда вставлять. Плачу через Android(Google) Pay c телефона: нет риска утери карты, нет необходимости без необходимости носить с собой букет карт.
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Олег1964 написав:Alfa_Bank А что случилось с курсами валют по оплате картами? Почему стали намного хуже?
Ничего не случилось. Коммерческий курс для безналичных расчетов формируется исходя из рыночной ситуации, которая складывается в каждый конкретный день на межбанковском валютном рынке Украины.
Всегда курсы по Максимке были намного лучше курсов моно и Приват и равнялись курсам по онлайн-обмену. На сегодняшний день моно дает по доллару 26.51, а по евро 29.92. У Альфа 26.85 и 30.45 (!) соответственно. Межбанк 26.33 и 29.76 Где тут рынок? За границей уже не стоит пользоваться Максимум?