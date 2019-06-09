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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7196719771987199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:36

  Flamingo написав:... в ряде стран Европы многие кассиры, привыкшие к чипам и контаХтлессу, уже попросту не знают "куда прикладывать "полосатую" карту к терминалу" :). И даже говорят что есть терминалы не принимающие "полосатиков", но мне такие не попадались.

Мне все чаще и чаще попадаются как раз такие терминалы, куда полоску и не куда вставлять. Плачу через Android(Google) Pay c телефона: нет риска утери карты, нет необходимости без необходимости носить с собой букет карт.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:42

  2XL написав:
Vorlon написав:
  Искатель написав:Да, помню, было какое-то предложение по обмену на чиповые бесконтактные... но до меня сие чудное предложение не дошло, увы...

А как оно должно было до вас дойти - личным приглашением? :?

Берёте, заказываете перевыпуск на горячей линии, потом получаете в удобном для вас отделении. Для Максимума во всяком случае именно так.
Для Эко так же нормальные карты перевыпускают?

2XL, добрый день. Карты ЭКО не чиповые. Перевыпуск через КЦ возможен.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:46

  Олег1964 написав:Просветите, пожалуйста.
Ухудшение условий по досрочному погашению рассрочек уже или ожидается?
При досрочном погашении рассрочки комиссия только за прошедшие периоды?
Спасибо.

Олег1964, добрый день. О каких ухудшениях идет речь? При досрочном погашении рассрочки, комиссия за следующие периоды не оплачивается.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:48

Alfa_Bank
А что случилось с курсами валют по оплате картами?
Почему стали намного хуже?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:53

  Олег1964 написав:Alfa_Bank
А что случилось с курсами валют по оплате картами?
Почему стали намного хуже?

Ничего не случилось. Коммерческий курс для безналичных расчетов формируется исходя из рыночной ситуации, которая складывается в каждый конкретный день на межбанковском валютном рынке Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:09

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:Alfa_Bank
А что случилось с курсами валют по оплате картами?
Почему стали намного хуже?

Ничего не случилось. Коммерческий курс для безналичных расчетов формируется исходя из рыночной ситуации, которая складывается в каждый конкретный день на межбанковском валютном рынке Украины.


Всегда курсы по Максимке были намного лучше курсов моно и Приват и равнялись курсам по онлайн-обмену.
На сегодняшний день моно дает по доллару 26.51, а по евро 29.92.
У Альфа 26.85 и 30.45 (!) соответственно.
Межбанк 26.33 и 29.76
Где тут рынок?
За границей уже не стоит пользоваться Максимум?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:24

  clientage написав:Они тока лехтрон юз онли.

Электрон онли, это что б Импринтеру не скормили. Магнитка идет, как электрон.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:27

  Alfa_Bank написав:Страховка от фин.рисков, несчастного случая и добровольное страхование медицинских расходов во время путешествия по Украине.


можно подробнее про это?
шо за страховая компания?
вдруг там прописаны компенсации за опоздания поезда или автобуса на больше 2 часа - тогда это вполне годная вещь)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:28

  Олег1964 написав:За границей уже не стоит пользоваться Максимум?

Кафе бары рестораны, может орехами компенсируются.
Хотя, с тем же успехом, нальют и на долларовую из пакета.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:34

  Олег1964 написав:Где тут рынок?

а о каком рынке вы говорите в не рыночной стране? ;)
Vagabondo
 
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