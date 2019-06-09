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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:55
uaprofi написав: Alfa_Bank написав:
Страховка от фин.рисков, несчастного случая и добровольное страхование медицинских расходов во время путешествия по Украине.
можно подробнее про это?
шо за страховая компания?
вдруг там прописаны компенсации за опоздания поезда или автобуса на больше 2 часа - тогда это вполне годная вещь)))
СК "Альфа-Страхование", страховка включает медицинские затраты в поездках: неотложная стационарная/амбулаторная помощь, скорая медицинская помощь, неотложная стоматологическая помощь.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:10
wig написав: Олег1964 написав:
За границей уже не стоит пользоваться Максимум?
Кафе бары рестораны, может орехами компенсируются.
Хотя, с тем же успехом, нальют и на долларовую из пакета.
Орехи с таким курсом по картам не помогут.
Попал я в этот раз и в Германии, и в Польше.
Валютные карты тоже помогают с орехами?
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