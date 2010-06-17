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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:55
uaprofi написав: Alfa_Bank написав:
Страховка от фин.рисков, несчастного случая и добровольное страхование медицинских расходов во время путешествия по Украине.
можно подробнее про это?
шо за страховая компания?
вдруг там прописаны компенсации за опоздания поезда или автобуса на больше 2 часа - тогда это вполне годная вещь)))
СК "Альфа-Страхование", страховка включает медицинские затраты в поездках: неотложная стационарная/амбулаторная помощь, скорая медицинская помощь, неотложная стоматологическая помощь.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:10
wig написав: Олег1964 написав:
За границей уже не стоит пользоваться Максимум?
Кафе бары рестораны, может орехами компенсируются.
Хотя, с тем же успехом, нальют и на долларовую из пакета.
Орехи с таким курсом по картам не помогут.
Попал я в этот раз и в Германии, и в Польше.
Валютные карты тоже помогают с орехами?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:32
Олег1964 написав: wig написав: Олег1964 написав:
За границей уже не стоит пользоваться Максимум?
Кафе бары рестораны, может орехами компенсируются.
Хотя, с тем же успехом, нальют и на долларовую из пакета.
Орехи с таким курсом по картам не помогут.
Попал я в этот раз и в Германии, и в Польше.
Валютные карты тоже помогают с орехами?
Да. Только в пакетных картах, по мастеру 1% комиссия за конвертацию. А по Визе - левый курс.
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wig
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:26
wig написав:
Да. Только в пакетных картах, по мастеру 1% комиссия за конвертацию. А по Визе - левый курс.
В пакете и дол и евро, зачем грн тратить и конверт платить?
Я евро картой пользовался уже не раз. Только раньше надо было закидывать заранее , сейчас купить можно.
Skiw
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:34
А эко бонусы уже налили в этом месяце? о_0
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:36
Skiw написав: wig написав:
Да. Только в пакетных картах, по мастеру 1% комиссия за конвертацию. А по Визе - левый курс.
В пакете и дол и евро, зачем грн тратить и конверт платить?
Я евро картой пользовался уже не раз. Только раньше надо было закидывать заранее , сейчас купить можно.
А как быть скажем в условной Чехии, Польше, Венгрии или Швейцарии?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:40
Skiw написав: wig написав:
Да. Только в пакетных картах, по мастеру 1% комиссия за конвертацию. А по Визе - левый курс.
В пакете и дол и евро, зачем грн тратить и конверт платить?
Я евро картой пользовался уже не раз. Только раньше надо было закидывать заранее , сейчас купить можно.
По тарифу и с валютных дебеток 1% за конверт. С кредиток - нет, но они в гривне.
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wig
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:44
Skiw написав: wig написав:
Да. Только в пакетных картах, по мастеру 1% комиссия за конвертацию. А по Визе - левый курс.
В пакете и дол и евро, зачем грн тратить и конверт платить?
Я евро картой пользовался уже не раз. Только раньше надо было закидывать заранее , сейчас купить можно.
В еврозоне орехи дают, как я понял, без проблем.
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Олег1964
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