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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7197719871997200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:55

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:Страховка от фин.рисков, несчастного случая и добровольное страхование медицинских расходов во время путешествия по Украине.


можно подробнее про это?
шо за страховая компания?
вдруг там прописаны компенсации за опоздания поезда или автобуса на больше 2 часа - тогда это вполне годная вещь)))

СК "Альфа-Страхование", страховка включает медицинские затраты в поездках: неотложная стационарная/амбулаторная помощь, скорая медицинская помощь, неотложная стоматологическая помощь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:10

  wig написав:
  Олег1964 написав:За границей уже не стоит пользоваться Максимум?

Кафе бары рестораны, может орехами компенсируются.
Хотя, с тем же успехом, нальют и на долларовую из пакета.


Орехи с таким курсом по картам не помогут.
Попал я в этот раз и в Германии, и в Польше.
Валютные карты тоже помогают с орехами?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:32

  Олег1964 написав:
  wig написав:
  Олег1964 написав:За границей уже не стоит пользоваться Максимум?

Кафе бары рестораны, может орехами компенсируются.
Хотя, с тем же успехом, нальют и на долларовую из пакета.


Орехи с таким курсом по картам не помогут.
Попал я в этот раз и в Германии, и в Польше.
Валютные карты тоже помогают с орехами?

Да. Только в пакетных картах, по мастеру 1% комиссия за конвертацию. А по Визе - левый курс.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:26

  wig написав:Да. Только в пакетных картах, по мастеру 1% комиссия за конвертацию. А по Визе - левый курс.

В пакете и дол и евро, зачем грн тратить и конверт платить?
Я евро картой пользовался уже не раз. Только раньше надо было закидывать заранее , сейчас купить можно.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:34

Re: Альфа-Банк

А эко бонусы уже налили в этом месяце? о_0
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:36

  Skiw написав:
  wig написав:Да. Только в пакетных картах, по мастеру 1% комиссия за конвертацию. А по Визе - левый курс.

В пакете и дол и евро, зачем грн тратить и конверт платить?
Я евро картой пользовался уже не раз. Только раньше надо было закидывать заранее , сейчас купить можно.

А как быть скажем в условной Чехии, Польше, Венгрии или Швейцарии?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:40

  Skiw написав:
  wig написав:Да. Только в пакетных картах, по мастеру 1% комиссия за конвертацию. А по Визе - левый курс.

В пакете и дол и евро, зачем грн тратить и конверт платить?
Я евро картой пользовался уже не раз. Только раньше надо было закидывать заранее , сейчас купить можно.

По тарифу и с валютных дебеток 1% за конверт. С кредиток - нет, но они в гривне.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:44

  Skiw написав:
  wig написав:Да. Только в пакетных картах, по мастеру 1% комиссия за конвертацию. А по Визе - левый курс.

В пакете и дол и евро, зачем грн тратить и конверт платить?
Я евро картой пользовался уже не раз. Только раньше надо было закидывать заранее , сейчас купить можно.

В еврозоне орехи дают, как я понял, без проблем.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 08:13

Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.
flawyer
 
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