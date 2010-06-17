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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7198719972007201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 08:30

  Олег1964 написав:
  flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.


Совершенно верно. Причем сделано это в июне.

Уважаемый представитель банка, нельзя ли в мобильном приложении отображать также курсы валют по картам (а не только онлайн и курсы в отделениях), чтобы клиенты видели, что картами Альфа за границей пользоваться больше не стОит.

Олег1964, добрый день. Информация передана на ответственное подразделение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:15

  Олег1964 написав:
  flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.


Совершенно верно. Причем сделано это в июне.


Сезон отпусков. Логично.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:18

wig Прошлым летом была кампания 25% на duty free, 10% на жд/автобусы, курс при этом существенно не отличался от наличного.
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:21

  flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.

а в момент совершения покупки какой курс был отделений?
это как бензин - продают дорого бензин при падении цены на нефть так как уже раньше закупили дорого нефть и продают дорого на росте нефти так как дорожает нефть. может и тут же такая логика у карточников? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:37

  mephala написав:
  flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.

а в момент совершения покупки какой курс был отделений?
это как бензин - продают дорого бензин при падении цены на нефть так как уже раньше закупили дорого нефть и продают дорого на росте нефти так как дорожает нефть. может и тут же такая логика у карточников? :mrgreen:


Насколько я помню, наличный не поднимался выше 30,10 за последние 7 дней, онлайн выше 30,00. С бензином немного иначе. В момент транзакции (блокировки средств) никто еще ничего не покупает, тем более по наличному курсу.
По трансграничным операциям клиринговый файл, как правило, поступает на 2-3 банковский день (хотя с недавнего времени в выписке Аллы стали в сб/вс появляться списания по операциям в иностранной валюте датированные ближайшим понедельником).
По идее банк в соответствии с содержанием клиринга по всем своим клиентам покупает валюту на межбанке в день списания, соответственно, других разумных причин, кроме заработка, у завышенного карточного курса нет.
Если же по карте случится DCC, то с такими курсами это просто праздник для банка :lol:
flawyer
 
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