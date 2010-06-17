flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.
Совершенно верно. Причем сделано это в июне.
Уважаемый представитель банка, нельзя ли в мобильном приложении отображать также курсы валют по картам (а не только онлайн и курсы в отделениях), чтобы клиенты видели, что картами Альфа за границей пользоваться больше не стОит.
Олег1964, добрый день. Информация передана на ответственное подразделение.
flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.
flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.
а в момент совершения покупки какой курс был отделений? это как бензин - продают дорого бензин при падении цены на нефть так как уже раньше закупили дорого нефть и продают дорого на росте нефти так как дорожает нефть. может и тут же такая логика у карточников?
flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.
а в момент совершения покупки какой курс был отделений? это как бензин - продают дорого бензин при падении цены на нефть так как уже раньше закупили дорого нефть и продают дорого на росте нефти так как дорожает нефть. может и тут же такая логика у карточников?
Насколько я помню, наличный не поднимался выше 30,10 за последние 7 дней, онлайн выше 30,00. С бензином немного иначе. В момент транзакции (блокировки средств) никто еще ничего не покупает, тем более по наличному курсу. По трансграничным операциям клиринговый файл, как правило, поступает на 2-3 банковский день (хотя с недавнего времени в выписке Аллы стали в сб/вс появляться списания по операциям в иностранной валюте датированные ближайшим понедельником). По идее банк в соответствии с содержанием клиринга по всем своим клиентам покупает валюту на межбанке в день списания, соответственно, других разумных причин, кроме заработка, у завышенного карточного курса нет. Если же по карте случится DCC, то с такими курсами это просто праздник для банка