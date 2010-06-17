flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.
Совершенно верно. Причем сделано это в июне.
Уважаемый представитель банка, нельзя ли в мобильном приложении отображать также курсы валют по картам (а не только онлайн и курсы в отделениях), чтобы клиенты видели, что картами Альфа за границей пользоваться больше не стОит.
Олег1964, добрый день. Информация передана на ответственное подразделение.
flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.
flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.
а в момент совершения покупки какой курс был отделений? это как бензин - продают дорого бензин при падении цены на нефть так как уже раньше закупили дорого нефть и продают дорого на росте нефти так как дорожает нефть. может и тут же такая логика у карточников?
flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.
а в момент совершения покупки какой курс был отделений? это как бензин - продают дорого бензин при падении цены на нефть так как уже раньше закупили дорого нефть и продают дорого на росте нефти так как дорожает нефть. может и тут же такая логика у карточников?
Насколько я помню, наличный не поднимался выше 30,10 за последние 7 дней, онлайн выше 30,00. С бензином немного иначе. В момент транзакции (блокировки средств) никто еще ничего не покупает, тем более по наличному курсу. По трансграничным операциям клиринговый файл, как правило, поступает на 2-3 банковский день (хотя с недавнего времени в выписке Аллы стали в сб/вс появляться списания по операциям в иностранной валюте датированные ближайшим понедельником). По идее банк в соответствии с содержанием клиринга по всем своим клиентам покупает валюту на межбанке в день списания, соответственно, других разумных причин, кроме заработка, у завышенного карточного курса нет. Если же по карте случится DCC, то с такими курсами это просто праздник для банка
flawyer написав:Текущий курс списания по карточным операциям (например, евро 30.45) не располагает к использованию карт Аллы для оплаты в валюте, курсовые потери сопоставимы с гипотетическим кэшбеком по карте тревел. Тем более, что невозможно предугадать каким этот курс станет завтра или послезавтра по текущим тратам. Похоже на заградительный тариф.
Совершенно верно. Причем сделано это в июне.
Сезон отпусков. Логично.
Ничего логичного. Три года пользовался Максимум за границей и летом, и зимой и курсы всегда были лучше, чем покупать валюту в обменниках. Плюс кешбэк. А в этом июне попал на курсах. Нужно впредь быть внимательнее, когда достаешь карту Альфа
Олег1964 написав: Ничего логичного. Три года пользовался Максимум за границей и летом, и зимой и курсы всегда были лучше, чем покупать валюту в обменниках. Плюс кешбэк. А в этом июне попал на курсах. Нужно впредь быть внимательнее, когда достаешь карту Альфа
Ну когда-то и газ вода была по копейке, а по аллыным пакетные картам применялись курсы МПС. Но все хорошее заканчивается - великую страну развалился, курсы пофиксили - сначала по пакетным теперь вот по кредитным картам. Ведь праздник для клиента не может длится вечно, поскольку основная цель банка зарабатывать прибыль своему хозяину. Но наша жизнь на этом не заканчивается. Я когда то за границу брал только валютные карты привата. Потом стал добавлять к ним карты разных банков в зависимости от ситуации в т.ч. алкины. Ничего страшного не произошло. Ищем другие удобные продукты и используем их.