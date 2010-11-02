3% конверт при 5% кэша при вменяемом курсе.
А ревардовский Приват и так всегда ездит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:11
3% конверт при 5% кэша при вменяемом курсе.
А ревардовский Приват и так всегда ездит.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37
Забавно, что Алла последовательно заимствует преимущества своих основных конкурентов в розничном карточном бизнесе, но на курсообразование эта практика пока не распространяется. Было бы неплохо реализовать фиксацию курса (резервирование валюты под будущее списание) на момент авторизации
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:40
flawyer, добрый день. Передам ваше предложение.
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