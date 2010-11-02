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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7199720072017202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:11

3% конверт при 5% кэша при вменяемом курсе.
А ревардовский Приват и так всегда ездит.
wig
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Повідомлень: 4231
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37

Забавно, что Алла последовательно заимствует преимущества своих основных конкурентов в розничном карточном бизнесе, но на курсообразование эта практика пока не распространяется. Было бы неплохо реализовать фиксацию курса (резервирование валюты под будущее списание) на момент авторизации 8)
flawyer
 
Повідомлень: 15
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:40

  flawyer написав:Забавно, что Алла последовательно заимствует преимущества своих основных конкурентов в розничном карточном бизнесе, но на курсообразование эта практика пока не распространяется. Было бы неплохо реализовать фиксацию курса (резервирование валюты под будущее списание) на момент авторизации 8)

flawyer, добрый день. Передам ваше предложение.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 6457
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  #<1 ... 7199720072017202
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